Водители ряда междугородних автобусов в Карагандинской области не вышли на линию

КАРАГАНДА. 28 ОКТЯБРЯ - В акимате Карагандинской области рассказали, почему междугородние автобусы по семи направлениям не вышли на линию в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В областном акимате сообщили, что сегодня на линию не вышли межгородские автобусы третьего автопарка по семи направлениям: Караганда - Темиртау, Караганда -Сарань, Караганда - Абай, Караганда - Шахтинск, Караганда - Шахан, Караганда - Топар, Караганда - Егиндыбулак.

На данный момент управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ведет переговоры с руководством автопарка, обсуждая вопрос выделения дополнительных субсидий. Об итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что позиция остановки перевозок не была обговорена заранее.

Государственные органы были поставлены перед фактом автоперевозчиком", - добавили в пресс-службе.