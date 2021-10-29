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Водители ряда междугородних автобусов в Карагандинской области не вышли на линию

28.10.2021, 10:19 45577
КАРАГАНДА. 28 ОКТЯБРЯ - В акимате Карагандинской области рассказали, почему междугородние автобусы по семи направлениям не вышли на линию в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В областном акимате сообщили, что сегодня на линию не вышли межгородские автобусы третьего автопарка по семи направлениям: Караганда - Темиртау, Караганда -Сарань, Караганда - Абай, Караганда - Шахтинск, Караганда - Шахан, Караганда - Топар, Караганда - Егиндыбулак.
 

На данный момент управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ведет переговоры с руководством автопарка, обсуждая вопрос выделения дополнительных субсидий. Об итогах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства. 

 
При этом отмечается, что позиция остановки перевозок не была обговорена заранее.
 

Государственные органы были поставлены перед фактом автоперевозчиком", - добавили в пресс-службе.

 

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В восьми областях объявили штормовое предупреждение

28.10.2021, 20:54 61615
В восьми областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29 октября в Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.
 
Днем 29 октября на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на востоке, севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
29 октября в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.
 
29 октября в северной части Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
29 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем 29, сутки 30 октября на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. 30 октября, ночью и утром, на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, 29 октября 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
29 октября на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 29 октября на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 29 октября в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах ожидается туман. 29-31 октября ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

Часть Алматы осталась без холодной воды

28.10.2021, 16:33 107893
Часть Алматы осталась без холодной воды
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 28 ОКТЯБРЯ - Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы осталась без холодной воды из-за повреждений на трубопроводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об аварии сообщили в соцсетях
 

А это Алматы. Здесь в верхней части города строители вырыли котлован, а потом докопались до трубы. Фонтан бьет уже полчаса, котлован заполнен до краев", - пишет пользователь. 

 
Как сообщили в ГКП "Алматы су", водопровод повредили частные строители. 
 

Сегмент водопровода диаметром 800 миллиметров, проходящий через территорию Исламского центра "Нур Мубарак", был повреждён во время земляных работ, проводимых частными строителями без согласования с нами", - рассказали в компании.

 
В связи с аварией ограничена подача холодной воды потребителям в районе улиц Сейфуллина - Аль-Фараби - Сатпаева - Ходжанова. В настоящее время на месте работают две аварийные бригады. Подачу холодной воды планируют возобновить к 18.00.
 

В Карагандинской области урегулировали ситуацию с автобусами

28.10.2021, 14:55 138376
КАРАГАНДА. 28 ОКТЯБРЯ - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области и руководство автопарка №3 в ходе переговоров достигли соглашение о возобновлении работы перевозчика. Автобусы уже начали выходить на линию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня утром автопарк №3 не выпустил на линию маршруты, осуществляющие внутриобластные перевозки из Караганды по семи направлениям: в Темиртау, Сарань, Абай, Шахтинск, Шахан, Топар и Егиндыбулак.
 

Причина в том, что автопарк просит дополнительное финансирование на покрытие своих убытков по эксплуатационным расходам. Сюда входят ГСМ, амортизация, заработная плата и другие сопутствующие расходы", - сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

 
По информации ведомства, в этом году в регионе автопаркам на маршруты выделено 950 млн тенге. По утверждению перевозчиков, их потребность составляет 4 млрд тенге, только автопарку №3 требуется 2,5 млрд тенге.
 
Управлением за счёт экономии найдены средства для продолжения субсидирования. Кроме того, вопрос увеличения субсидий будет рассмотрен в следующем году.
 

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