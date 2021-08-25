С 1 сентября в Алматы и Алматинской области повысят тариф на электроэнергию для юридических лиц

АЛМАТЫ. 24 АВГУСТА - С 1 сентября в Алматы и Алматинской области повысят тариф на электроснабжение для юридических лиц и потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба ТОО "АлматыЭнергоСбыт", тариф на электроэнергию для физлиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, останется прежним.

Причинами повышения предельной цены на электрическую энергию для потребителей ТОО "АлматыЭнергоСбыт" в Алматы и Алматинской области стали:

повышение с 1 апреля 2021 года предельных тарифов энергопроизводящих организаций РК на электрическую энергию;

увеличение с 1 июня 2021 года тарифа региональной энергопередающей организации АО "Алатау Жарык Компаниясы" на регулируемые услуги по передаче электрической энергии;

изменение структуры формирования отпускной цены на электрическую энергию энергопроизводящих организаций.

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Для потребителей Алматы и Алматинской области с 1 сентября 2021 года будут действовать следующие тарифы, согласованные департаментами Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области, определенные по следующим группам потребителей:

I группа: бытовые потребители, использующие электроэнергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг, - 16,86 тенге за 1 кВт-ч без НДС (18,88 тенге за 1 кВт-ч с НДС);

II группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 20,79 тенге за 1 кВт-ч без НДС (23,28 тенге за 1 кВт-ч с НДС);

III группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 27,23 тенге за 1 кВт-ч без НДС (30,50 тенге за 1 кВт*ч с НДС);

IV группа: потребители, производящие социально значимые продовольственные товары, - 19,74 тенге за 1 кВт-ч без НДС (22,11 тенге за 1 кВт-ч с НДС).

Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, тариф дифференцирован в зависимости от объемов потребления электроэнергии на каждого постоянно проживающего в квартире/доме:

тариф первого уровня - 15,65 тенге за 1 кВт-ч без НДС (17,53 тенге за 1 кВт-ч с НДС);

тариф второго уровня - 20,23 тенге за 1 кВт-ч без НДС (22,66 тенге за 1 кВт-ч с НДС);

тариф третьего уровня - 25,29 тенге за 1 кВт-ч без НДС (28,32 тенге за 1 кВт-ч с НДС).

Узнать величину потребления на одного постоянно проживающего по каждому уровню дифференцированного тарифа можно несколькими способами:

на сайте - нужно кликнуть на соответствующий каждому уровню рисунок;

в счет-квитанции;

по телефону - номер круглосуточного контакт-центра 8 (727) 356-99-99 или в ближайшем отделении ТОО "АлматыЭнергоСбыт".

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