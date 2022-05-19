С 22 мая по 2 июня Алматы посетит чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Одигитрия Полонская"

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НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан в пяти городах России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, 5 июня 2022 года смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок № 265", - говорится в сообщении посольства РК в России.

Кроме Москвы проголосовать с 07.00 до 20.00 по местному времени также можно будет на избирательных участках при генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Казахстана", - добавили в ведомстве.

Ранее о порядке проведения референдума по поправкам в Конституцию рассказали в ЦИК.









Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.

Полный запрет на смертную казнь

В нынешней версии Конституции сказано, что смертная казнь в Казахстане является исключительной мерой наказания за террористические преступления, при которых погибли люди. Кроме того, к смертной казни могут быть приговорены люди, совершившие особо тяжкие преступления в военное время. Они же имеют право ходатайствовать о помиловании, информирует Sputnik Казахстан

В конце 2021 года Токаев подписал закон о полной отмене смертной казни. Он согласился с мнением ряда правозащитников и заявил, что отмена должна быть принята без каких-либо оговорок.

Таким образом, в новой версии Конституции пункт 2 статьи 15 будет звучать так: "Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается".

Кто больше не партийный?

В своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о том, что президент Казахстана не должен состоять в какой бы то ни было политической партии на период своих полномочий. А 26 апреля глава государства и вовсе покинул правящую партию AMANAT (некогда Nur Otan), которую он же и возглавлял. Новым председателем партии стал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Новая версии Конституции гласит, что президент республики не должен состоять в политической партии. Такой возможности также лишаются:

председатели и судьи Конституционного суда;

судьи Верховного суда и иных судов;

председатели и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены Высшей аудиторской палаты;

военнослужащие;

работники органов национальной безопасности;

сотрудники правоохранительных органов.

Первый президент больше не может быть президентом?

В статье 42 Конституции есть интересный пункт. В нем говорится, что один и тот же человек не может быть избран президентом Казахстана более двух раз подряд. Сейчас это ограничение не распространяется на первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

В новой редакции строку "настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан" предлагают убрать. Таким образом, если Нурсултан Назарбаев снова захочет баллотироваться в президенты, он не сможет править более двух сроков подряд.

То же самое касается нынешнего главы государства. Следующий президентский срок Токаева станет последним, если он решит баллотироваться и будет избран народом.

Кроме этого, в статье заменят слова "бывшие президенты" на "экс-президенты".









Родственники президента не должны работать на госслужбе

По инициативе Касым-Жомарта Токаева в новую Конституцию предлагают добавить пункт о том, что близкие родственники президента Казахстана "не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора".

Статус Елбасы больше не определяется Конституцией?

Из статьи 46 Конституции предлагают исключить пункт, который звучит так: "Статус и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом".

Упоминание первого президента также исключается из статьи 91, в которой сказано, что его статус является неизменным.

Возрождение Конституционного суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта в своем послании народу поручил воссоздать в стране Конституционный суд, который прекратил свое существование в 1995 году. Тогда его функции стал выполнять Конституционный совет. Теперь президент хочет возродить некогда существовавший орган конституционного контроля.

По этой причине в новую Конституцию предлагают внести поправки и заменить слово "совет" на "суд".

Конституционный суд будет состоять из 11 судей, включая председателя. Их полномочия буду длиться 6 лет. Он начнет свою работу с 1 января 2023 года. До тех пор в Казахстане продолжит действовать Конституционный совет.

Один и тот же человек не может быть назначено судьей Конституционного суда более двух раз подряд. Судья Конституционного суда не сможет быть депутатом. Он также не может быть арестован или подвергнут другим мерам взыскания без согласия парламента. Исключение - особо тяжкие преступления или задержание с поличным.

Народ теперь главный?

Для того чтобы объяснить следующую поправку и не прибегать к излишним рассуждениям о тактике, которой придерживается президент Казахстана, можно показать как "было" и как "стало".

Старая редакция пункта 3 статьи 6 Конституции: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".

Новая редакция: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".

Принудительный труд

В Конституции сказано, что любой имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда.

Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения".

Высшая аудиторская палата вместо Счетного комитета

В новой версии Конституции будет упомянут новый орган - Высшая аудиторская палата, которая теперь будет выполнять функции Счетного комитета. Последний Токаев поручил упразднить в своем послании народу в марте текущего года.









Президент лишается ряда полномочий

Помимо прочего в послании народу Касым-Жомарт Токаев говорил о переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления, а парламент при этом получит больше полномочий.

В этой связи президент Казахстана больше не будет отменять решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Этот пункт предлагают исключить из Конституции.

Сейчас президент Казахстана назначает в сенат 15 депутатов. В новой редакции Конституции предлагается указать, что теперь президент будет назначать лишь 10 депутатов сената, пять из которых - по предложению Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Это в некоторой степени уменьшает степень влияния главы государства на парламент, однако стоит отметить, что он же и возглавляет АНК.

Кроме этого, президент будет согласовывать кандидатуры на должность акимов областей, городов и столицы с депутатами маслихатов этих регионов и городов. Он должен будет предложить не менее двух кандидатур. За кого проголосует большинство, тот и будет избран акимом.

Новые полномочия президента

По закону президент назначает председателей Комитета национальной безопасности, Национального банка, генерального прокурора. Теперь он будет также назначать председателей Высшего судебного совета и Конституционного суда. Согласие на это дает сенат.

В Казахстане не будет госсекретаря?

В новой редакции Конституции термин "государственный секретарь" предлагается заменить на "государственный советник". Как это изменит полномочия человека, занимающего эту должность, пока неизвестно.

Мажилис редеет?

На сегодня мажилис парламента Казахстана (нижняя палата), согласно Конституции, состоит из 107 депутатов. Теперь их будет 98. Депутаты будут избираться в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе:

- по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа;

- по одномандатным территориальным избирательным округам.

Пункт о том, что девять депутатов избираются от АНК, исключается.

Расширение полномочий парламента

По закону парламент Казахстана по предложению президента может вносить изменения и дополнения в Конституцию.

Теперь предлагается уточнить, что парламент может принимать конституционные законы и даже спорить с президентом.

Если какие-то конституционные законы, принимаемые депутатами, вызовут возражения у президента, парламент в течение месяца должен провести повторное обсуждение закона. Если этот срок не будет соблюден, возражения считаются принятыми. Если депутаты каждой палаты большинством голосов преодолеют возражения главы государства, он подпишет закон. Если нет, закон будет подписан в той редакции, которую предложил президент. Или вовсе не будет принят.

Кроме этого, сейчас сенат имеет полномочия лишать неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Казахстана. В этот список предлагают также добавить уполномоченного по правам человека.

Мажилис дважды в год будет заслушивать отчет председателя Высшей аудиторской палаты.

Мажилис вправе отклонить любой проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект будет считаться непринятым и будет возвращен разработчику.

Сенат больше не принимает законы

Сделать так, чтобы сенат не принимал, а только одобрял уже принятые мажилисом законопроекты (или не одобрял и отправлял обратно), тоже было инициативой Касым-Жомарта Токаева.

Сейчас в Конституции сказано, что законодательные акты парламента его палат принимаются большинством голосов от общего числа депутатов. Теперь же предлагается указать, что законы принимает мажилис, а одобряет сенат - большинством голосов от общего числа депутатов палат.

Статус омбудсмена закрепят в Конституции

Уполномоченный по правам человека в Казахстане будет отдельно упомянут в Конституции в статье 83-1, которой сейчас не существует. В ней сказано, что омбудсмен восстанавливает нарушенные права и свободы человека и гражданина и способствует их продвижению.

В своей работе он независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

Уполномоченный по правам человека в период своей работы также не может быть арестован или подвергнут приводу без согласия сената.