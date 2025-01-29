С наступающим Китайским Новым годом!

Фото: китайская поисковая сеть Байду

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с наступающим Новым годом по лунному календарю!





Наша редакция желает вам и вашей семьям крепкого здоровья, радости и благополучия! Желаем ощутить позитивные перемены, обновление и прилив сил с наступлением Китайского Нового года, который подарит тепло весеннего солнца!





Веселых семейных праздников и рождения хороших знаменательных моментов в 2025 году, дорогие друзья! С традиционным китайским Праздником Весны!