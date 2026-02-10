09.02.2026, 16:50 52556
Школу гимнастики выселяют из здания в Астане: новый владелец дал комментарий
Фото: НОК РК
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школа художественной гимнастики в Астане может лишиться единственного профессионального зала после продажи здания АО "Отбасы банк". Родители просят защитить интересы детей и национального спорта.
Родители спортсменок из сборной команды Республики Казахстан по художественной гимнастике выступили с обращением с просьбой защитить интересы детей и национального спорта. По их словам, недавно они узнали, что 1 марта здание в микрорайоне Думан, где на протяжении длительного времени проходила профессиональная подготовка сборной, переходит новому собственнику - АО "Отбасы банк". Таким образом, дети лишатся единственного профессионального зала, альтернативы которому в столице нет.
В официальном ответе АО "Отбасы банк" говорится, что в июле прошлого года банк на законных основаниях приобрел у ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" здание бывшей гостиницы "Думан" со всеми встроенными помещениями и прилегающей территорией. Право собственности было оформлено в установленном законодательством порядке.
В пресс-службе пояснили, что банк не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему имущество.
В "Отбасы банке" заверили, что школу гимнастики в декабре прошлого года уведомили о необходимости освобождения помещений в срок до 1 марта 2026 года.
При этом в пресс-службе отметили, что, принимая во внимание общественную значимость рассматриваемого вопроса, банк содействовал в поиске альтернативного помещения для школы.
26 января 2026 года состоялась рабочая встреча руководства банка с представителями ШГ "IZUMRUD", в ходе которой представители арендатора сообщили, что ими уже заключен договор с атлетическим залом для осуществления дальнейшей деятельности", - добавили в банке.
09.02.2026, 20:28 43806
Казахстанцам продлили срок подачи документов в вузы Китая
Фото: Depositphotos
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прием документов на обучение в вузах Китая для граждан Республики Казахстан продлен до 18 февраля 2026 года, сообщили в АО "Центр международных программ".
Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала "Электронного Правительства" (Egov.kz) либо нарочно в АО "Центр международных программ". Грант предусматривает покрытие следующих расходов: - бесплатное обучение; - ежемесячная стипендия; - медицинская страховка; - проживание в общежитии", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно.
Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета. Начиная с 2026 года все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов. Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года, 12.00 (по пекинскому времени), экзамен состоится 15 марта 2026 года.", - сообщили в центре.
В пресс-службе центра напомнили, что правительство КНР предоставляет 73 образовательных гранта на обучение по государственным стипендиям КНР на 2026-2027 учебный год.
09.02.2026, 16:08 56346
Заявленный охват соцпроектами фонда "Самрук-Казына" вызвал вопросы у экспертов
В общественном совете потребовали точности в соцотчетах
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление фонда "Самрук-Казына" о том, что его социальные проекты охватили 11,5 млн казахстанцев, вызвало сомнения у экспертов и членов общественного совета. В ходе заседания было указано на завышение показателей и размытые критерии оценки эффективности.
На заседании общественного совета фонда "Самрук-Казына" генеральный директор Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева сообщила, что социальными проектами фонда якобы охвачены 11,5 млн граждан Казахстана. Однако эксперт Олжас Байдильдинов, присутствовавший на мероприятии, усомнился в корректности этих данных. В качестве примера он привел строительство новой библиотеки в Жанаозене, сообщает издание "Sputnik Казахстан".
В Жанаозене проживает порядка 152-158 тысяч человек - эта цифра совпадает с вашей. Однако как минимум 60 тысяч из них - дети в возрасте 0-15 лет. По меньшей мере треть из них не умеют читать и физически не могли прийти в библиотеку", - сказал Байдильдинов.
На это Альфия Адиева пояснила, что учитывается не только фактическое посещение.
Мы считаем общее количество людей, на которых распространяется эффект проекта. Это не означает, что каждый человек лично пришел или воспользовался услугой", - заявила она.
Критические замечания в адрес фонда поддержал и председатель общественного совета Болат Жамишев. Он подчеркнул, что подобный подход к подсчетам может привести к искажению реальной картины.
Если вы будете считать так, как считаете, через 20 лет у вас будет охват больше, чем население Казахстана… Вы можете свои результаты очень четко докладывать, и это большая работа, незачем натягивать цифры", - сказал Жамишев.
Также в отчетном выступлении руководство фонда заявило, что в рамках соцпроектов было высажено 5,8 млн деревьев. Что тоже не осталось незамеченным экспертами.
09.02.2026, 15:24 57686
Абонементы заморожены, рассрочки списываются: полиция изучает обращения родителей в отношении образовательной платформы
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разгорается скандал вокруг учебного центра: клиенты компании заявляют о заморозке абонементов и продолжающихся списаниях по рассрочкам, несмотря на приостановку работы с 1 февраля. Полиция рассматривает обращения родителей.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что в последние дни стали поступать заявления в отношении администрации учебного центра YaYa.
Они будут непременно изучены, проанализированы, в случаях выявления признаков уголовного правонарушения будет дана права оценка и приняты меры в соответствии законодательства республики Казахстан", - заверили в полиции.
В соцсетях появилось обращение клиентов компании YaYa, в котором говорится, что платформа приостановила работу с 1 февраля, абонементы в детские секции и образовательные центры были заморожены, но банки продолжают списывать деньги по рассрочке.
По их словам, 5 февраля состоялась встреча родителей и руководства компании, в результате чего примерно со 160 родителями были подписаны соглашения.
Компания и медиаторы предлагают к возврату суммы, рассчитанные так: 50% списывается "за активацию приложения", из оставшихся 50% дополнительно вычитаются посещения. В итоге мизерные суммы, которые не покрывают суммы рассрочек. К примеру, за годовой абонемент в 360 000 при посещении 4 месяцев, или 38 занятий, к возврату посчитана сумма 91 тысяча с ежедневным уменьшением этой суммы", - сообщают пользователи.
В компании признали, что долго не выходили на связь, что "вызвало справедливое беспокойство". В опубликованном обращении говорится, что за время работы дети посетили кружки и секции через платформу более 500 тысяч раз, и за этот период детским центрам было выплачено более 1 млрд тенге.
Мы также субсидировали посещения за свой счет, желая, чтобы дети получали всестороннее развитие и не ограничивались одним центром. Однако в процессе развития стало очевидно, что действующая финансовая модель не выдерживает нагрузку в текущих рыночных условиях. Если проще: абонементы не только не окупались, но и сделали бизнес убыточным, что привело к кассовому разрыву и необходимости пересмотра операционной и финансовой структуры проекта", - сказано в сообщении.
В компании отметили, что им удалось достичь договоренностей по привлечению лимитированного финансового ресурса, который находится на завершающей стадии документального оформления.
Команда начнет коммуникацию с каждым клиентом и партнером, связываясь со всеми в порядке очереди", - пообещали в компании.
Ранее сообщалось, что казахстанцы нашли неожиданные записи о дополнительных занятиях своих детей в разделе Bilim приложения eGov.
09.02.2026, 13:54 62841
Введут ли запрет на продажу алкоголя онлайн в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос прокомментировал предложение о запрете на продажу алкоголя онлайн, передает корреспондент агентства.
Вопрос дистанционной продажи алкогольной продукции рассматривается с учетом действующих ограничений и существующих рисков, связанных с обеспечением контроля за оборотом алкогольной продукции, соблюдением возрастных требований и недопущением ее реализации несовершеннолетним, а также необходимостью гарантирования эффективной идентификации покупателей и прослеживаемости оборота. По результатам указанной проработки и обсуждений будут обеспечены подготовка и внесение в установленном порядке соответствующих предложений по совершенствованию законодательства", - заявил он.
Он подчеркнул, что при рассмотрении вопросов ограничения мест и времени реализации алкогольной продукции правительством учитываются данные правоприменительной практики, свидетельствующие о прямой взаимосвязи доступности алкогольной продукции с уровнем правонарушений.
В целях повышения адресности контроля внедряется рискориентированный подход, предусматривающий концентрацию контрольных и профилактических мероприятий в отношении объектов с повышенными рисками нарушений, что позволяет повысить эффективность государственного контроля без избыточного давления на добросовестный бизнес", - добавил глава правительства.
Ранее МВД предложило ввести запрет на продажу алкоголя онлайн. Инициативу прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Газиз Абишев.
Для чего еще МВД может выдвигать это предложение? Есть несколько вариантов (...) Перевалить бремя ответственности с полиции на малый и средний бизнес. Тому не привыкать - усиление налоговой нагрузки, проверки, регулирование, народные патрули. Ну так и бремя борьбы с алкоголизмом можно подбросить. Почему нет? Полицейским не хочется в одиночку заниматься профилактикой и обеспечением неотвратимости более жесткого наказания за преступления в состоянии опьянения. Пусть те, кто платит налоги, чтобы полиция работала, заплатят вдвойне через ослабление своего бизнеса. А министра не волнует - пусть сами расхлебывают, главное - чтобы ему меньше работы", - заявил он.
Также инициативу об ограничении продажи алкоголя прокомментировали в Миннацэкономики.
09.02.2026, 13:36 64101
На ключевых перекрестках Алматы поставили дополнительные фазы светофоров
Фото: акимат Алматы
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ключевых перекрестках Алматы поставили дополнительные фазы светофоров в рамках пилотного проекта по корректировке схемы движения, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В частности, изменения затрагивают следующие перекрестки:
- проспект Назарбаева - улица Гоголя;
- проспект Абылай хана - улица Гоголя;
- проспект Достык - проспект Абая;
- проспект Сейфуллина - улица Макатаева;
- проспект Абая - проспект Алтынсарина.
6 февраля в пилотном режиме обновленная схема движения была внедрена на перекрестках проспекта Назарбаева и улицы Гоголя, а также проспекта Абылай хана и улицы Гоголя. На остальных участках аналогичные изменения планируется реализовать до 15 февраля", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ежедневно в Алматы передвигается более 600 тысяч автомобилей. Это напрямую отражается на качестве воздуха и транспортной ситуации в городе. По данным МВД РК, на сентябрь 2025 года в городе зарегистрировано 797 тыс. автомобилей - почти на 150 тысяч больше, чем годом ранее (было 647 тыс.). Из них 714 тыс. - легковые. Также наблюдается стремительный рост электромобилей: за год их стало почти вдвое больше - с 6410 до 12 401. Но их доля от городского автопарка всего около 2%. При этом, согласно исследованию, 30% автомобилей в Алматы старше 20 лет, 25% - от 10 до 20 лет.
08.02.2026, 17:25 106961
Осадки, гололед и усиление ветра: синоптики Казахстана дали прогноз погоды на понедельник
Фото: Depositphotos
Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана 9 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, усиление ветра. Лишь на востоке республики погода преимущественно без осадков. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
На западе, юге, в горных районах Алматинской области, на юге, в центре области Абай, на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается сильный ветер, до 30 метров в секунду и более.
В Астане: осадки, -1+1 °C.
В Алматы: без осадков, +5+7 °C.
В Шымкенте: дождь, +13+15 °C.
08.02.2026, 16:58 108331
Директор школы в Кульсары уволен после инцидента с учеником
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Атырау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором ученик с топором бегает по коридору школы в городе Кульсары Атырауской области. После инцидента уволен директор учебного заведения.
Директор школы № 6 имени А.С. Пушкина города Кульсары уволен по собственному желанию. 5 февраля ему был объявлен строгий выговор, а 6 февраля заявление об увольнении было удовлетворено", - сообщили корреспонденту ИА "Kazakhstan Today" в управлении образования Атырауской области.
Напомним, инцидент произошел 5 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы.
Как сообщили в департаменте полиции региона, в результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения.
Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.
В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
07.02.2026, 18:02 133011
Еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте появится у алматинцев
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начинается поэтапное внедрение цифровой системы оплаты проезда Avtobys - современного решения для общественного транспорта, уже работающего в 24 городах Казахстана и Кыргызстана. Система разработана отечественным технологическим холдингом Innoforce и внедряется в Алматы как часть перехода к цифровому управлению городской транспортной системой. Об этом сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы.
Avtobys предоставляет пассажирам широкий выбор удобных способов оплаты проезда. Жители и гости города смогут оплачивать поездки банковскими картами, транспортными картами, а также с помощью Apple Pay и Google Pay. Кроме того, доступна оплата через мобильное приложение Avtobys - по QR-коду, Bluetooth, NFC или по номеру транспорта, а также через приложения банков и сотовых операторов. Такой подход позволяет выбрать привычный и быстрый способ оплаты без дополнительных действий.
Для льготных категорий пассажиров предусмотрено онлайн-оформление тарифа непосредственно в мобильном приложении Avtobys. Это исключает необходимость посещения офисов и оформления бумажных документов, делая процесс максимально простым и доступным.
Avtobys - это не только способ оплаты, но и комплексная цифровая платформа управления перевозками. Пассажиры получают доступ к отслеживанию движения общественного транспорта в реальном времени, прогнозу прибытия на остановки и удобному планированию маршрутов. Перевозчики и контрольно-ревизионные службы используют цифровые инструменты, повышающие точность контроля и снижающие количество неучтенных поездок. Диспетчерские службы видят актуальную картину по каждому маршруту, а город получает агрегированную аналитику по пассажиропотоку, загрузке линий и потребностям в субсидировании",- отметили в управлении.
Для начала работы пассажирам достаточно установить приложение Avtobys в Google Play или App Store, зарегистрироваться по номеру телефона и пополнить смарт-кошелек. Все основные функции системы собраны в одном приложении, без необходимости посещения сервисных центров.
Внедрение Avtobys в Алматы будет проходить поэтапно. На первом этапе система начнет работать на части маршрутов, после чего будет последовательно масштабироваться на весь городской общественный транспорт. Такой формат позволит обеспечить стабильную работу сервиса, адаптацию перевозчиков и комфортный переход для пассажиров.
