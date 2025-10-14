Ввести запрет на продажу алкоголя онлайн предлагает МВД
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в Казахстане - злоупотребление алкоголем, сообщил на правительственном часе глава Министерства внутренних дел РК Ержан Саденов.
По его словам, несмотря на принимаемые профилактические меры, ежегодно в состоянии опьянения совершается до 10 тысяч преступлений.
По мнению министра, принимаемые принудительные меры - лишь борьба с последствиями.
В погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного.
Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии не эффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц", - подчеркнул глава ведомства.
По его словам, этот вопрос рассмотрен на заседании межведомственной комиссии.
МВД предлагает:
- разрешить розничную реализацию алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах);
- ужесточить требования к выдаче лицензий, в т.ч. их лимитированию;
- запретить онлайн-торговлю алкоголем.
Кроме того, по мнению Саденова, необходимо ограничить время реализации спиртного в развлекательных заведениях.
В указанных объектах в опьянении совершено более 1400 преступлений, в том числе 3 убийства. Однако на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают. Полагаю, здесь прежде всего нужно исходить из интересов сохранения жизни и здоровья наших граждан", - подчеркнул министр.
Также требуется расширить сеть центров временной адаптации и детоксикации, которых на сегодня в стране всего 38, а в небольших городах они вообще отсутствуют.
Сама процедура направления на принудительное лечение забюрократизирована, пояснил Саденов. Поэтому предлагается организовать эту работу по принципу "одного окна", с созданием комиссии, а также пересмотреть методики и протоколы медицинского лечения.
По словам министра, сейчас Минздрав рассматривает возможность отказа от практики принудительного лечения (только на добровольной основе).
Полагаем, такое решение может оказать негативное влияние на состояние безопасности. В первую очередь это касается правонарушений в семейно-бытовой сфере", - отметил Саденов.
По его мнению, в работу с семейно-бытовым насилием следует вовлечь все госорганы.
К примеру, в стране есть проблема изоляции дебоширов. Сейчас в стране есть всего 32 спецприемника. Открыть еще 6 планируется только до 2028 года.
Ранее в МВД заявили, что считают недопустимыми любые предложения об отмене или смягчении наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.