Система Orphus

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

15.02.2021 4456
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. 
 
16 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.
 
16 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. 
 
16 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 16 февраля ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
По информации синоптиков, Северо-Западный антициклон с холодными воздушными массами вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной частях республики. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая