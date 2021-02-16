Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман.
16 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.
16 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
16 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 16 февраля ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
По информации синоптиков, Северо-Западный антициклон с холодными воздушными массами вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной частях республики.
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