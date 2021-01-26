Штормовое предупреждение объявили в семи областях

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 января в Атырауской области местами ожидается туман, ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.
26-27 января в Карагандинской области местами ожидается туман.
26 января в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.
26 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Днем местами ожидается гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
26 января в Туркестанской области местами ожидается туман, низовая метель, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.
26 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.
26 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
Напомним, по информации синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане ожидаются снегопады и повышение температуры.
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