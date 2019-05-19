Штормовое предупреждение объявлено в столице и шести областях Казахстана

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 19 марта в столице и шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане ночью 19 мая ожидается гроза. Утром и днем прогнозируется ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".

В этот же день в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал и град. Ночью и утром - местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду.

В Костанайской области в воскресенье местами ожидаются гроза, град, ветер западный ночью местами, днем до 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидаются гроза, ветер западный, до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью местами до 15-20, днем 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Петропавловске - гроза, град, шквал, ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, днем 19 мая в Кызылординской области местами сохраняются гроза, шквал, пыльная буря и ветер северо-западный, до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Туркестанской области ожидаются местами гроза, ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 19 мая ожидается ветер юго-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Также в Восточно-Казахстанской области в воскресенье днем ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, до 15-20 метров в секунду. В Семее днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, до 15-20 метров в секунду.

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