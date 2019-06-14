Штормовое предупреждение объявлено в южных регионах, ВКО и Костанайской области

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в южных регионах Казахстана, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

В период с 15 по 17 июня в Восточно-Казахстанской области, 15-16 июня в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока", - сообщает "Казгидромет".

Кроме того, утром и днем 14 июня в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный местами до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Также 14 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, град, ветер северный до 15-20 метров в секунду.

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