Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Сильный ветер и метель ожидаются в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

26 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. Ночью местами туман, гололед, низовая метель", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также в ведомстве сообщили, что 26-27 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед и низовая метель. 26 апреля - ветер северо-западный, западный местами до 15-20 метров в секунду. 27 апреля - ветер ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду. Кроме того, в регионе 26-27 апреля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза.

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