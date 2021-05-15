Синоптики предупредили жителей двух регионов о сильной жаре

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 15 мая в Атырауской области ожидается местами пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 35 градусов.

15 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью местами, днем на большей части области 15-20 метров в секунду.

Днем 15 мая по Мангистауской области ожидается сильная жара, 38-39 градусов

15-16 мая в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Шымкенте 15-16 мая ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

15 мая в Северо-Казахстанской области ожидается днем местами гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 15-17 мая.

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