Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о вероятности схода снежных лавин в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

"В связи с продолжающимися осадками в горных районах Алматинской области в ближайшие сутки (15-16 января) возможен сход снежных лавин", - предупреждает "Казгидромет".

В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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