Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о вероятности схода снежных лавин в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
"В связи с продолжающимися осадками в горных районах Алматинской области в ближайшие сутки (15-16 января) возможен сход снежных лавин", - предупреждает "Казгидромет".
В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Просмотров: 3588
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter