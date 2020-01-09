Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев 9-11 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"Один за другим через Казахстан смещаются атмосферные фронты с Атлантики и со Средиземного моря, которые несут влажные и относительно теплые воздушные массы. Поэтому, несмотря на осадки, сильных морозов в республике не ожидается", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, после кратковременного похолодания северо-западные тропосферные потоки быстро сменятся на юго-западные, и температура воздуха опять будет повышаться. И по-прежнему на большей части территории Казахстана сохранится гололед и туман с видимостью менее 500 метров.

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