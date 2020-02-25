Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 25-27 февраля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Отрог Сибирского антициклона в предстоящие сутки удержит погоду без осадков, но почти повсеместно с ночными и утренними туманами, ухудшающими видимость менее 500 метров, в большинстве областей Казахстана. Но на западные области республики уже смещаются атмосферные фронты с осадками и гололёдом. Эти фронты связаны с очередным Атлантическим циклоном, поэтому кроме осадков, они вызовут и повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, по мере перемещения фронтов с запада на восток осадки и гололёд ожидаются и на остальной территории Казахстана.

Температура воздуха в ближайшие трое суток по-прежнему будет аномально высокой на 4-12 градусов по Цельсию выше климатической нормы", - отмечается в сообщении РГП "Казгидромет".





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