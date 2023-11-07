06.11.2023, 17:10 36551
Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа
Фото: Xinhua
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.
Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через пункт Рафат. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день. А также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран. А это около 7 тысяч человек. На сегодня, по нашим данным, в секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек", - цитирует zakon.kz Айбека Смадиярова.
Он также заявил, что 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Но, к сожалению, 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через контрольно-пропускной пункт Рафат временно приостановлена.
Посольство РК в Каире ежедневно ведет переговоры с властями Египта по пропуску наших граждан", - цитирует inform.kz официального представителя министерства.
В ведомстве также заявили, что готовность к эвакуации казахстанцев полная. Как только откроется пропускной пункт Рафак (Египет), Министерство иностранных дел отправит рейс для эвакуации.
Ранее в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. В целом количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9,7 тысячи человек, сообщает iz.ru со ссылкой на издание Al Jazeera.
В частности, с 7 октября в секторе Газа погибли 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших, по последним данным, составляет более 26 тысяч человек. С израильской стороны количество погибших составляет 1405 человек, еще 5,6 тысячи пострадали.
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06.11.2023, 09:35 53151
Боранбаев вышел на свободу
Фото: Instagram/kairat4
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кайрат Боранбаев освобожден из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).
Как сообщалось ранее, в октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.
По данным Зерендинского районного суда Акмолинской области, суд удовлетворил ходатайство и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.
При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:
- осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
- в период нахождения под стражей характеризовался положительно.
В соответствии с решением суда Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт".
В рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Компании Кайрата Боранбаева передали в коммунальную собственность Алматы.
В Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
03.11.2023, 08:52 207751
На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заправках Шымкента возник дефицит сжиженного газа.
С самого утра водители выезжают в поисках горючего и простаивают часами в очередях на АЗС. А уже днем на заправках таблички "Газа нет". Такая картина для жителей Шымкента не нова: ежегодно на юге не хватает топлива. А эксперты говорят, ситуация только будет ухудшаться, сообщает "31 канал".
В Минэнерго пояснили, что южные АЗС несвоевременно заключали и оплачивали договоры. Доставка затянулась. Сейчас Шымкентский нефтеперерабатывающий завод отгрузил 642 тонны газа. В ближайшее время, обещают в Минэнерго, ситуация в мегаполисе стабилизируется.
По словам эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, ситуация будет только ухудшаться. Потребление газа растет с каждым годом. Если раньше в год казахстанцы расходовали 1,4 миллиона тонн голубого топлива, то уже в следующем году прогнозируют больше двух миллионов тонн. При этом производство, говорит эксперт, снижается. Это невыгодно - цена не покрывает расходы. Продавать газ должны дороже, говорит эксперт. Дефицит может перекрыть импортный, российский газ, но и там его стоимость выше.
Мы могли бы в теории оттуда импортировать, но, естественно, цена будет другой. У них там сейчас цена на внутреннем рынке 130-150 тенге в зависимости от субъекта Российской Федерации. С учетом логистики и так далее это будет 170-180 тенге", - сказал Олжас Байдильдинов.
Мощностей казахстанских НПЗ не хватает, а для того, чтобы расширить производство, потребуются вложения и годы. При этом все больше автолюбителей пересаживаются на авто с голубым топливом ради экономии. В Минэнерго ранее уже предупредили, что, вероятнее всего, цена на автогаз будет расти.
02.11.2023, 21:17 242471
В Актау перенесли сроки возобновления водоснабжения
Ранее подачу технической воды обещали восстановить 2 ноября
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновление технического водоснабжения на город переносится до 20.00 3 ноября, сообщает "Лада".
По информации ТОО "МАЭК", в связи с большим объемом ремонтных работ на магистральном трубопроводе подземной воды возобновление технического водоснабжения на город переносится до 20.00 3 ноября.
Ранее подачу технической воды обещали восстановить 2 ноября.
Ранее в ТОО "МАЭК" заявили об отключении технической воды в связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе.
В сентябре премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону.
02.11.2023, 12:30 266731
ЧП на шахте Костенко: депутат потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Сергей Ершов, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии на шахте Костенко.
В настоящее время в обществе справедливо поднимается вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных лиц в указанной трагедии. Существующая практика показывает, что сегодня необходим более жесткий контроль со стороны государства в отношении источников повышенной опасности", - заявил депутат на заседании сената.
Сергей Ершов подчеркнул, что виновные лица при аналогичных трагедиях не должны отделываться мягкими видами наказаний.
Нормы уголовного законодательства должны стать эффективным инструментов обеспечения промышленной безопасности", - отметил он.
Депутат также заявил, что за все время деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау" должным образом не проводилась работа по заблаговременной дегазации угольных пластов, что является основной причиной подобных трагедий.
По-прежнему используется оборудование, произведенное еще в прошлом столетии, а ведь изношенное оборудование - это потенциальная угроза для жизни и здоровья самих работников", - заявил сенатор.
По его словам, сегодня многие собственники промышленных предприятий, желая сэкономить деньги на замене оборудования, ограничиваются проведением экспертизы промышленной безопасности.
В этой связи для объективности оценки безопасности опасных производств считаем целесообразным наделить уполномоченный орган в области промышленной безопасности функцией по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, а также закрепить обязанность предприятий по своевременному его исполнению", - добавил Сергей Ершов.
Напомним, взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в ночь на 28 октября. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура.
02.11.2023, 11:29 272716
Сколько этносов проживает в Казахстане, рассказали в Бюро нацстатистики
Свыше 24 тысяч человек отказались указывать свою национальность
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переписи населения 2021 года количество этносов, проживающих в Казахстане, составило 124, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, нанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульты, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы", - проинформировали в бюро.
Отмечается, что в вопросники раунда переписи 2021 года по национальности был добавлен вариант ответа "не указавшие".
Таким образом, 24,8 тысячи человек отказались указывать свою национальность. Также в 2021 году выбравших при переписи ответ "другая национальность" составила 47,5 тысячи человек, тогда как в 2009 году таких людей было лишь 8",- пояснили в пресс-службе.
Также сообщается, что по итогам переписи 2021 года численность казахов составила 13,4 млн человек, прирост с 2009 года составил 33,7%. В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%.
Также в числе национальностей с наибольшим количеством вошли русские - 2,9 млн человек, узбеки - 614 тысяч человек, украинцы - 387 тысяч человек и уйгуры - 290 тысяч человек", - проинформировали в бюро.
Кроме того, согласно данным переписи, 44,9% населения старше 5 лет владеют двумя языками, еще 28,6% - тремя языками.
По итогам переписи оказалось, что еще 1,7% разговаривают на 4 языках, 5 языков знают 0,2% населения. Доля полиглотов, знающих 6 языков, составила 0,1%, или 8 845 человек", - сообщили в пресс-службе.
Также в в бюро нацстатистики рассказали, какой религии придерживаются казахстанцы.
Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство - 17,2%, буддизм и иудаизм - менее 0,1%. Доля неверующих уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году", - добавил в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики.
02.11.2023, 10:42 277561
В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный охранник алматинской школы целовал в губы 11-летнюю ученицу.
Мать шестиклассницы заявила, что пьяный сторож приставал к ее дочери. Женщина рассказала, что мужчина передал ребенку документы, а после начал обнимать и целовать. Испуганная школьница сумела вырваться. Родители обратились с заявлением в полицию. Подозреваемого уже уволили, а учителя и администрация школы получили выговор, сообщает телеканал КТК.
Инцидент попал на камеру наблюдения. Пожилой мужчина передал шестикласснице задание. В какой-то момент начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян. Испуганная девочка сумела вырваться и сразу позвонила дедушке.
Охранник на тот момент был пьяный. В очень сильном опьянении. Потом он передал ей документы, схватил за руку и начал целовать. Как она сказала, с языком. В губы, да. Она отталкивалась. Она плакала. Она часто умывалась, истерила. Потом на следующий день она говорит: "Мама, ты меня не целуй больше. Уголовное завели дело. А директора и завуча, я считаю, убрать со школы", - сказала женщина.
Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину. Якобы в обмен на молчание предлагали путевку в санаторий.
Другие родители тоже возмущены до предела. Перепуганные мамы и папы дежурят у школы и требуют объяснений от директора и педагогов.
Директор школы подтвердила, что охранник действительно вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения и приставал к ученице. Руководитель учебного заведения уверяет, после этого инцидента она уволила сторожа. Ее заместитель и один из учителей получили выговор.
Замдиректора были в тот момент, меня не было. Я вообще в городе не была. Я была в отъезде. Охранник Таипов на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии, в алкогольном опьянении. В тот момент Таипов Масимжан пристал к ней, обнял ее. Наказание в виде выговора заместителю директора по воспитательной работе, завхозу, также учителю, который оставил задание на вахте", - говорит директор общеобразовательной школы Алматы № 160 Гульшат Аминова.
Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. За хулиганство охранника арестовали на 15 суток. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".
Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 124, часть 1 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Родители ребенка считают, что наказание должен понести не только сторож, но и администрация школы. Они требуют уволить директора учебного заведения.
02.11.2023, 09:34 282146
На кухнях в школьных столовых Алматы установили видеокамеры
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во всех 215 государственных школах города Алматы в пищеблоках столовых устанавливают камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день камеры уже установлены в 206 школах города. Об этом сообщили в городском акимате.
Как сообщила руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева, чтобы обеспечить школьников здоровым и рационально сбалансированным питанием в Алматы создается межведомственная экспертная группа. Она будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города. Согласно графику в течение календарного года представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будут посещать и осматривать все организации образования города.
На сегодняшний день руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", - отметила руководитель управления образования.
Напомним, что с 1 сентября 2022-2023 учебного года все учащиеся 1-4-х классов государственных организаций среднего образования обеспечиваются бесплатным питанием. Общий бюджет на 2023 год составил 20,4 млрд тенге из местного бюджета. Охват бесплатным питанием, включая детей из категории социально уязвимых слоев населения, на сегодняшний день составляет более 134 тыс. учащихся.
02.11.2023, 08:15 258931
Жителю Мангистауской области грозит уголовное наказание за убийство собаки
Фото: скиншот из видео
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена личность подозреваемого в убийстве собаки на месторождении в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Сотрудники полиции установили личность 45-летнего местного жителя. В ходе расследования стало известно, что инцидент произошел 24 октября на месторождении Кенесары Мангистауского района, сообщает inaktau.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мангистауского района по статье 316 (Жестокое обращение с животным) УК РК. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - прокомментировали в ведомстве.
Ранее Ассоциация по защите животных в Казахстане Inucobo опубликовали видео, на котором мужчина достает предположительно оружие из автомобиля и делает смертельный выстрел в собаку.
Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на случившееся:
Где закон? Где защита? То есть любой человек, вот так, может разъезжать на джипе с оружием и отстреливать собак? Разве отстрел собак не запрещен на законодательном уровне? Разве это не жесткое обращение с животным? Почему не работает статья 316? Почему человек на видео, убивший собаку, не понес наказание? Почему полиция не работает?";
Убивают, калечат животных, и глазом не моргнув. Законы должны работать о жестокости над животными";
Нужно писать петицию с требованием соблюдения и ужесточения закона о защите животных. Если не мы, то никто".
Ранее сообщалось, что живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?