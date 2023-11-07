Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа

Фото: Xinhua

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В секторе Газа находятся 76 граждан Казахстана, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.





Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через пункт Рафат. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день. А также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран. А это около 7 тысяч человек. На сегодня, по нашим данным, в секторе Газа находятся 76 граждан РК. Вместе с членами семей их насчитывается 161 человек", - цитирует zakon.kz Айбека Смадиярова.





Он также заявил, что 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. Но, к сожалению, 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через контрольно-пропускной пункт Рафат временно приостановлена.





Посольство РК в Каире ежедневно ведет переговоры с властями Египта по пропуску наших граждан", - цитирует inform.kz официального представителя министерства.





В ведомстве также заявили, что готовность к эвакуации казахстанцев полная. Как только откроется пропускной пункт Рафак (Египет), Министерство иностранных дел отправит рейс для эвакуации.





Ранее в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. В целом количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта выросло до 9,7 тысячи человек, сообщает iz.ru со ссылкой на издание Al Jazeera.





В частности, с 7 октября в секторе Газа погибли 9770 человек, в числе которых 4880 детей. Количество пострадавших, по последним данным, составляет более 26 тысяч человек. С израильской стороны количество погибших составляет 1405 человек, еще 5,6 тысячи пострадали.