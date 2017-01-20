Снег, метель и усиление ветра ожидаются в пятницу в большинстве регионов Казахстана

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Снег, метель и усиление ветра ожидаются в пятницу в большинстве регионов Казахстана20.01.2017
  • Фото: blog.i.ua
Общество  08:39

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - В пятницу, 20 января, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются снег, метель, туман, гололед и усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель. В Северо-Казахстанской области - усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман, днем -метель, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, днем - метель. В Алматинской области местами - туман, в районе Жаланшаколя усиление ветра до18-23 метров в секунду, порывы до 28 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области - гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - с метелью. В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами усиление ветра до 18 метров в секунду. В Костанайской области местами - метель, туман, усиление ветра до 15-20, утром и днем порывы до 25 метров в секунду. В Карагандинской области также местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, метель, туман.
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