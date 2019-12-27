Сотрудники скорой помощи в Казахстане будут оснащены нагрудными видеокамерами

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - У сотрудников скорой помощи в Казахстане появятся нагрудные камеры видеонаблюдения, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Первый канал "Евразия" .

Каждая ситуация с экстренной помощью - это стрессовая ситуация, как для пациента и для его родственников, так и для врача скорой помощи. Очень много жалоб, претензий, конфликтов возникает. Соответственно, должна быть видеофиксация", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Глава Минздрава принял участие в церемонии передачи 52 новых машин в автопарк службы Скорой медицинской помощи. Большая часть из них - реанимобили для интенсивной терапии. До закупа на линии было 64 автомобиля. В новом 2020 году автопарк пополнится еще почти на треть.

В новых каретах предусмотрено самое нужное оборудование: автоматическая сердечно-легочная реанимация, носилки, дефибрилляторы. Благодаря крупному обновлению медики на вызовы будут приезжать быстрее.

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