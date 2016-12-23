Суд приговорил жительницу Балхаша к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве

Балхаш. 23 декабря. Kazakhstan Today - Балхашский городской суд приговорил местную жительницу к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве, сообщили в пресс-службе Балхашского городского суда.

Приговором Балхашского городского суда 39-летняя жительница города Балхаша признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Ей назначено наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает Kazakhstan Today.

По информации суда, из материалов дела установлено, что в Центр обслуживания населения города Балхаша поступил звонок о том, что в здании ЦОНа заложена бомба и сейчас она взорвется. Приговором суда женщина была признана виновной в совершении преступления за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Учитывая семейное положение и наличие несовершеннолетних детей, судом ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 3 года.

"Однако она вновь совершила подобное правонарушение, и в ОВД города Балхаша поступило сообщение виде СМС, в котором было указано, что "в здания акимата и ЦОНа заложены бомбы и погибнут люди в 17.00". По данному факту экстренно были задействованы сотрудники силовых структур Карагандинской области. При проведении оперативно-розыскных мероприятий взрывчатое вещество в здании не было обнаружено. В ходе следствия было установлено, что заведомо ложные сведения по двум фактам сообщила одна и та же 39-летняя жительница города Балхаша", - проинформировали в пресс-службе.

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