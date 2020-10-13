Свадьбу и массовую вечеринку устроили карагандинцы во время карантинных ограничений

Караганда. 12 октября. Kazakhstan Today - Свадебный банкет на 100 человек выявила мобильная группа в ресторане "Фараби" в Караганде, передает Kazakhstan Today.

В городе продолжаются проверки увеселительных заведений, объектов общественного питания, магазинов и других заведений. В районе имени Казыбека би работают шесть мобильных групп.

В ходе рейда 10 октября мобильной группой района имени Казыбека би было зафиксировано нарушение требований постановления главного государственного санитарного врача Карагандинской области: в ресторане "Фараби", который находится на улице Муканова в Караганде, проводили массовое мероприятие - свадьбу на 100 человек.

В отношении владельца ресторана будет составлен протокол за административное правонарушение. Ему грозит наказание по части 1 статьи 425 КоАП РК.

Также, несмотря на карантинный режим, в рестобаре Brooklyn, расположенном на улице Гоголя, вечером 11 октября собралось около 200 человек. Молодёжь пришла на дискотеку.

Материал по нарушению карантинных мер увеселительным заведением будет передан в УККБТУ района имени Казыбек би города Караганды, сообщили в акимате.





Напомним, по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) предусматриваются штрафы в отношении: физических лиц - в размере 30 МРП (83 340 тенге); должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 230 МРП (638 940 тенге); субъектов среднего предпринимательства - 310 МРП (861 180 тенге); субъектов крупного предпринимательства - 1600 месячных расчётных показателей (7 500 600 тенге).

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