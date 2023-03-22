21.03.2023, 18:37 48926
Токаев подарил седло руководителю группы Nomad Stunts
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главе государства показали шоу конных наездников Nomad Stunts. Каскадеры продемонстрировали казахские национальные игры - аударыспақ, қыз қуу, теңге алу, садақ ату, а также парад номадов, сообщает пресс-служба Акорды.
Руководитель группы Жайдарбек Кунгужинов рассказал президенту, что в 2020 году стал обладателем престижной каскадерской награды Taurus World Stunt Awards.
Глава государства подарил седло руководителю группы Nomad Stunts заслуженному деятелю Казахстана Жайдарбеку Кунгожинову.
Ранее президент осмотрел выставку собак породы тазы. Заводчица чистокровных собак Анна Захарова подарила главе государства щенка тазы. Щенку по кличке Наурыз полтора месяца.
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22.03.2023, 17:42 3266
В Шымкенте повара из разных стран приготовили "Плов дружбы"
Для угощения было использовано почти полтонны риса и несколько десятков килограммов мяса
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Шымкент. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Шымкентские повара в честь праздника Наурыз приготовили 20 казанов "Плова дружбы" и 2500 литров наурыз коже.
Плов назвали так, потому что его готовили повара из разных стран. Для угощения было использовано почти полтонны риса и несколько десятков килограммов мяса, сообщает "Хабар 24".
Плов и наурыз коже готовили всем миром на масштабном этнофестивале, где собрались полторы тысячи участников.
Организаторы также обещали гастро-шоу "кумыс party". Но кульминация - это наурыз коже. Замахнулись сразу на две с половиной тысячи литров. Чтобы такое огромное количество угощения уместить был изготовлен специальный чугунный казан в Узбекистане, а тут в этноауле построили двухметровую печь", - сообщает телеканал.
Ингредиенты для блюда помогали носить волонтеры, а перемешивали наурыз коже сразу четыре человека. Чтобы приготовить рекордное количество угощения, понадобилось по сто килограммов каждого из ингредиентов.
Напомним, в Казахстане отмечают Наурыз мейрамы. С праздником казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев и главы других государств.
22.03.2023, 09:19 21156
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщает Акорда.
Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы! Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его "Ұлыстың ұлы күні". В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи. Сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником", - написал президент.
В поздравлении он отметил, что в эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране.
Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом! Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом!" - пожелал глава государства.
Президент также пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия!
21.03.2023, 15:33 53951
Главе государства подарили щенка тазы по клике Наурыз
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент осмотрел выставку собак породы тазы. Председатель общественного фонда "Клуб национальной охоты Nomad" Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.
Борзая тазы - особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон", - подчеркнул он.
Заводчица чистокровных собак Анна Захарова подарила президенту щенка тазы. Щенку по кличке Наурыз полтора месяца.
В начале года президент Казахстана подписал закон по вопросам сохранения казахских пород собак. Основные нормы законопроекта направлены на создание правовых основ для принятия мер по сохранению, развитию и восстановлению генофонда национальных пород собак - тазы и төбет.
Поправки направлены в том числе на уточнение понятий "казахские породы собак", "свидетельство о происхождении собаки казахской породы", "единая родословная книга собак казахских пород", "чистопородная собака казахской породы собак", "стандарты казахских пород собак".
21.03.2023, 10:24 62496
В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наурыз - праздник весны и нового года, который празднуется во многих странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Хотя слово "навруз" появилось в персидских источниках только во втором веке нашей эры, праздник отмечали уже во времена династии Ахеменидов (около 550-330 гг. до н.э.). Само слово "наурыз" с персидского языка переводится как "новый день".
Отмечают Наурыз мейрамы и в Казахстане. В преддверии весеннего праздника Наурыз в Алматы в Турксибском районе на пешеходной зоне по улице Сауранбаева прошел республиканский челлендж домбристов "Күй күмбірі".
В Астане 21 и 22 марта в парках района Байконыр будут проходить народные гуляния в честь празднования Наурыза. На площадках будут установлены юрты с угощениями, гостей также ждет концерт с участием звезд эстрады. В парке Ататюрк и на Аллее писателей будут расположены выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организуют праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.
В Жамбылской области спектакль "Наурыз - праздник дружбы и добра" подарил детям массу эмоций. Также в рамках празднования Наурыз мейрамы театром запланированы выездные спектакли в отдаленные села. В селе Жасоркен Байзакского района посмотреть спектакль пришли 220 человек, в селе Жалпак-тобе Жамбылского района - 206 зрителей.
Праздничные мероприятия в честь Наурыз мейрамы пройдут 21 и 22 марта в городах и районах Карагандинской области. Для жителей подготовлены концерты и театрализованные представления, спортивные состязания, выставки. По области будет установлено более 300 юрт.
В Атырау одним из самых масштабных мероприятий в честь празднования Наурыза станет ежегодный фестиваль Infinity Koktem Fest 2023, который пройдет 21-22 марта.
В музее "Анаға құрмет" Карасайского района Алматинской области с размахом отметили Наурыз. Празднование сопровождалось разнообразными представлениями и концертной программой.
Акорда 21 марта необычно поздравила казахстанцев с праздником Наурыз. Пресс-служба опубликовала видеоролик.
21.03.2023, 08:00 58306
С праздником Наурыз, дорогие читатели!
Фото: bilimdinews.kz
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Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих подписчиков с праздником весны Наурыз! Желаем вам и вашим близким здоровья, уюта домашнего очага, мира и благополучия!
Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
Принято считать, что в условиях казахстанского климата весна полноценно вступает в свои права 21 марта, в день весеннего равноденствия. Начало нового года ознаменовано именно теплой погодой и пробуждением природы.
В дни Наурыз мейрамы на улицах витает дух праздничного настроения. Народ надевает свои лучшие национальные одеяния и украшения. В центре гуляний устанавливают юрты, места, предназначенные для спортивных поединков, столы с изобилием традиционных яств, качели "Алтыбакан" как символ развлечений молодежи у кочевых народов.
20.03.2023, 09:20 103686
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана
Эпицентр землетрясения расположен в 591 км от Алматы
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 марта 2023 года в 23.07 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.
Эпицентр землетрясения расположен в 591 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10,0. Магнитуда MPV 4,3. Координаты эпицентра 38,40° с.ш. 73,87° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости нет.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение. Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше. Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Как сообщалось ранее, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай батыра на гр. города, по улице Казыбек би к Парку культуры и отдыха на восток.
19.03.2023, 10:51 153011
Очередная авария на ТЭЦ Риддера: жителям обещают сделать перерасчет
Фото: Instagram/akimatridder
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Риддер. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ Риддера 17 марта произошла очередная авария - два котла вышли из строя. Жителям города сделают перерасчет за некачественное предоставление услуги. Об этом сообщили в акимате Риддера.
На 18 марта текущего года на АО "Риддер ТЭЦ" в работе находятся два котлоагрегата среднего давления № 1 и № 2. 17 марта текущего года на дутьевом вентиляторе 4А котлоагрегата высокого давления № 4 произошло замыкание силового кабеля. На данный момент ведутся ремонтные работы. После запуска котлоагрегата № 4 и набора пыли в бункер будет произведена растопка котлоагрегата № 5. Котлоагрегаты № 1 и № 6 находятся в ремонте", - говорится в сообщении акимата города.
На текущий момент температура подачи составляет 40 градусов, температура наружного воздуха +8 градусов.
Руководством города было направлено письмо директору АО "Риддер ТЭЦ" о проведении перерасчета жителям города за некачественное предоставление услуги. Руководство ТЭЦ заверило, что перерасчет будет произведен после окончания отопительного сезона", - отметили в акимате.
Как сообщалось ранее, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
По поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.
18.03.2023, 14:26 196636
В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов Дополнено
Фото: акимат Актюбинской области
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Актобе. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кобда Актюбинской области работает комиссия по оценке ущерба, причиненного в результате паводка, ведется обследование домов и дворовых территорий. Всего от жителей района поступила 101 заявка. Пострадавшим семьям руководство Актюбинской области оказывает всю необходимую помощь. Об этом сообщили в акимате региона.
На данный момент известно, что три дома восстановлению не подлежат, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде", - говорится в сообщении акимата.
Сообщается, что в целях поддержки пострадавших до завершения работы комиссии 75 семьям будет перечислена материальная помощь в размере 500 тысяч тенге за счет внебюджетных средств.
После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба", - проинформировали в ведомстве.
Дополнено. 18.03.2023, 15.50
Как сообщил замруководителя аппарата акима Актюбинской области - пресс-секретарь акима региона Ержан Байтанаев, 24 дома построят для жителей села Кобда Кобдинского района, чьи дома подверглись значительному подтоплению. Соответствующее поручение дано акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым в ходе поездки в Кобдинский район.
В общей сложности с 13 марта в поселке Кобда талыми водами подтоплено 79 домов, 22 дворовые территории.
Руководство региона планировало приобрести для трех семей жилье за счет внебюджетных средств, однако из-за отсутствия свободного жилья в населенном пункте принято решение о строительстве. В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается", - отметил он.
Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.
15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается. Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.
Глава МЧС вылетел на место паводков в Актюбинскую область.
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