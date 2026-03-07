06.03.2026, 21:55 1691
Жители "Абайских дач" в Алматы более 10 лет пытаются стать горожанами
Фото: depositphotos.com
Жители массива "Абайские дачи", который давно вошел в черту Алматы, уже более десяти лет пытаются изменить целевое назначение своих участков с садоводства на индивидуальное жилищное строительство, сообщает tengrinews.kz.
Все изменилось, когда в 2000-х рядом появился рынок "Алтын-Орда". И люди, которые там работали, начали тут снимать жилье. Оказалось, что дачные домики вполне комфортны для скромной жизни. В итоге массив постепенно стал объектом для круглогодичного проживания", - сообщила Мадина Смагулова.
Сообщается, что в 2014 году весь дачный массив перевели из Карасайского района в состав Наурызбайского района Алматы - тогда большую часть областной территории присоединили к городу в рамках указа президента.
Мы думали, что станем микрорайоном, раз находимся в черте города. И сможем изменить целевое назначение земли на ИЖС. Мы же теперь - горожане. Для нас это было важно, так как сразу после присоединения часть участков ушла под изъятие для пробивки проспекта Абая. Все понимают, что эта участь может постигнуть каждого собственника, раз город расширяется. А земля категории ИЖС стоит все же не такие гроши, как сельхозугодья", - делится переживаниями председатель ПКСТ "Ракета" Анастасия Савостина.
Жители задаются вопросом, зачем нужно было включать дачи в состав города, заранее зная, что они не смогут соответствовать требованиям по получению ИЖС.
Если говорить о требовании по ширине дорог, то между ЖК "Шахристан" и микрорайоном Орбита есть частный сектор, внутри него есть улица Декарта, она еще уже наших. Тем не менее там целевое - ИЖС. И таких примеров по городу много", - находит очевидную нестыковку жительница СТ "Наурыз-01" Раушангул Лебаева.
По словам жительницы ПКСТ "Ракета" Галины Чистяковой, экс-аким района заверял, что ИЖС будет.
Но сейчас, уже при другом акиме, нам говорят, что мы не сможем его получить. И наш ПКСТ "Ракета" начали делить, как торт - по кускам. 15 домов в сентябре прошлого года получили официальное уведомление о предстоящем сносе. Тут якобы будет отстойник - своего рода парковка для автобусов. Хотя у нас тут вокруг поля непаханые, почему бы там его не сделать?" - заявила женщина.
В декабре 2025-го инициативная группа "абаевцев", участвовавшая в общественных слушаниях по корректировке нового генплана, узнала, что на месте их дач, скорее всего, разместят многоэтажные дома.
На общественных слушаниях презентовали развитие каждого района. И мы на карте тогда свои дачи не увидели. Нам сказали: на ваше место ищут инвесторов, которые будут сносить дачи и строить ЖК. А нам как быть? Что нам дадут, если у нас целевое назначение - "садоводство"?" - говорит Раушангул.
По информации издания, теперь непонятно, какую компенсацию получат местные жители за свои вполне добротные дома, если официально они "дачники", и смогут ли на нее приобрести достойное жилье.
В свою очередь депутат маслихата Алматы Газиз Джанибек отмечает, что решения о сносе этого массива пока нет, корректировка генплана и проекта детальной планировки еще не завершена.
Касательно выкупа. Я вот в этой комиссии состою. Мы ежемесячно ее проводим. Исходя из практики, это хорошо оценивают. Оценку проводит независимая оценочная компания, применяя разные коэффициенты: средняя стоимость земли в этом районе, это коммерческая земля или нет, есть ли постройки, узаконены они или нет. Участки, которые в предгорной местности - там одна сотка оценивается в 22-24 миллиона тенге. В Турксибском районе, был проект по пробивке улицы Хмельницкого, расширению улицы Рыскулова, там за сотку 8-10 миллионов тенге давали. И не везде у собственников было целевое - ИЖС", - сообщил он.
Ситуацию прокомментировали в акимате города Алматы.
Акиматом города Алматы начаты работы по внесению изменений в Генеральный план, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки (...) Сроки реализации градостроительного документа (генеральный план и проект детальной планировки) и нанесение проектируемых и существующих объектов, в том числе определение объектов (территории), попадающих под снос, будут определены по мере завершения корректировки градостроительной документации", - сообщили в профильном управлении горадминистрации.
Сообщается, что планируемый срок завершения корректировки - май 2026 года. Поэтому, добавили в госоргане, сейчас произвести смену назначения дачных участков по городу на ИЖС не представляется возможным.
Недавно жители микрорайона Абай в ходе встречи с заместителем акима Алматы Бейбутом Шахановым подняли вопрос корректировки генерального плана города, согласно которой на территории микрорайона предусмотрено размещение общественно-деловой зоны, многоквартирной жилой застройки и парковой зоны, пишет zakon.kz.
Заместитель акима Алматы разъяснил, что генеральный план является долгосрочным стратегическим документом развития города и при его разработке учитываются как существующая застройка, так и перспективные потребности населения.
Перевод всей территории микрорайона Абай исключительно в зону индивидуальной жилой застройки может привести к неэффективному использованию земельных ресурсов и ограничить возможности развития города", - считает почетный архитектор страны Жанат Айтлеу.
Напомним, за последние 15 лет город Алматы значительно расширился. В 2011 году, по указу президента, в состав мегаполиса были включены земли Алматинской области - 1330,25 гектара из Илийского, Карасайского и Талгарского районов. В 2012 году территория города была дополнительно увеличена на 11 920,93 гектара. Последний раз изменения в географии Алматы произошли в 2014 году, когда был образован Наурызбайский район, в который вошли части Бостандыкского и Ауэзовского районов города, а также территория Карасайского района области, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Стоит отметить, что после расширения Алматы в состав города вошли значительные территории дачных массивов. Однако их целевое назначение во многих случаях так и осталось в статусе "Садоводство", из-за чего внутри городской черты фактически сформировались жилые районы с дачным целевым назначением. При этом стоимость участков в дачных массивах значительно ниже, чем на земли с городским назначением. Такая ситуация вызывает множество вопросов у жителей этих районов, которые проживают там на постоянной основе.
Ранее эксперты заявили, что генплан развития Алматы до 2040 года не отвечает реалиям и потребностям мегаполиса.
Генплан основан на заведомо устаревших данных с 2009 по 2016 год. Власти манипулируют численностью населения Алматы и агломерации, опираясь на регистрацию, которая не отражает реальную картину. Цель - как-то обосновать дальнейшую уплотняющую и точечную застройку в интересах определенных лиц. Генпланы развития Алматы и агломерации логически не связаны между собой, что делает их бессмысленными. А ведь их надо рассматривать как единый дышащий организм, с учетом ежедневных транспортных потоков, перемещения миллионов людей, горно-долинной циркуляции воздуха", - говорит активист-эколог Абай Ерекенов.
В пример он привел недавний пожар на мусорной свалке в Алматинской области, который показал полное отсутствие какого-либо понимания в этом вопросе у разработчиков генпланов Алматы, агломерации и Алатау. В генплане также нет ключевых научных исследований по водному балансу города, разделов по водоотведению, канализации, очистке воздуха, почвы, реальному трафику и пассажиропотоку даже по основным магистралям.
Кроме того, уплотняющая застройка увеличивает количество жертв любого масштабного ЧС. Места спасения на случай землетрясения застраиваются, возводятся дворы-колодцы, из которых практически не выбраться.
Архитекторы считают, что власти просто снимают кальку с международных решений, без учета местных реалий.
Другим удручающим фактом эксперт считает пробивку улиц, в частности проспекта Абая.
Проспект Абая был связующей две части города улицей, ее все любили. Сейчас ужасная застройка вдоль проспекта, разрушена сама структура улицы, круглосуточно здесь пробки. Продуманных шагов нет, все делается с колоссальными затратами. В городе идет массовый снос частного сектора, что вызывает возмущения, как в микрорайоне Ожет. А ведь еще предстоит изъять сотни, если не тысячи участков", - говорит архитектор, дизайнер Валерия Букейханова.
По словам экспертов, город развивается хаотично, коммунальная инфраструктура не успевает за ростом новостроек, а транспорт, социальные объекты - за ростом населения.
01.03.2026
Что ждет казахстанцев в марте
Что ожидает казахстанцев в марте 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения, автоматически переведут на общеустановленный режим
Напомним, в связи со вступившим в силу новым Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом, необходимо было до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Кто не выбрал режим и не подал уведомление в переходной период, будет автоматически переведен на общеустановленный режим налогообложения.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
В марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы.
8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). При шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).
На Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет: 13 выходных и 18 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
1 марта в Казахстане отмечается День благодарности.
Референдум
11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
С текстом проекта новой Конституции можно ознакомиться здесь.
Усилена ответственность за нарушение благоустройства в населенных пунктах
С марта 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на усиление контроля за благоустройством городов и населенных пунктов.
Местным исполнительным органам городов Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 КоАП, за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства. Ранее эти меры могли применять только органы внутренних дел, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.
Новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения, включая несанкционированный выброс отходов, повреждение зеленых насаждений, а также порчу городской инфраструктуры.
Следует отметить, только в прошлом году за подобные правонарушения к ответственности привлечено более 591 тысячи человек, из них свыше 189 тысяч за загрязнение общественных мест и более 403 тысяч за нарушение правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.
Также теперь нарушения будут фиксировать дроны и камеры. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал том, что в Алматы уже начали выявлять правонарушения с помощью дронов. Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Мартовское ЕНТ
Тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля.
В мартовском ЕНТ участвуют лица:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - сообщили в Миннауки и высшего образования.
Школьные каникулы
В школах Казахстана подходит к концу третья четверть. Весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 календарных дней - с 19 по 29 марта включительно.
Последним учебным днем в третьей четверти станет 18 марта, 30 марта школьники вернутся за парты и начнут четвертую четверть.
Новые авиасообщения
Авиакомпания SCAT с 29 марта планирует открыть рейс из Шымкента в Бишкек (Кыргызстан).
Air Astana намерена запустить рейсы Алматы - Шанхай (Китай) - с 29 марта, Алматы - Салала (Иордания) - с 9 марта; Астана - Салала (Иордания) - с 9 марта.
FlyArystan планирует запуск рейса Алматы - Самарканд (Узбекистан) с 17 марта.
В FlyArystan сообщили, что с 1 марта 2026 года в авиакомпании вступает в силу обновленная норма бесплатной ручной клади - разрешается провоз одной единицы ручной клади весом не более 7 кг. Габариты ручной клади остаются без изменений - 56×23×36 см. Правила применяются ко всем рейсам, выполняемым с 1 марта 2026 года, независимо от даты приобретения билета.
Ужесточение наказания за нападение на медиков
В марте в Казахстане вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за нападение на медработников.
XIV зимние Паралимпийские игры Милан - Кортина - 2026
XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия). В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей, участие примут более 600 спортсменов со всего мира. Программа Игр включает парасноуборд, парахоккей, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, парабиатлон и паралыжные гонки.
Сборная Казахстана выступит в соревнованиях по паралыжным гонкам и парабиатлону. В состав национальной команды вошли: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Владислав Кобаль.
В настоящее время спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в городе Санкт‑Морице (Швейцария), сообщили в Минтуризма и спорта.
Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта на арене "Арена ди Верона".
Впервые в истории Казахстан выбран местом проведения этапа Кубка мира по фехтованию на шпаге
Престижный международный турнир пройдет с 26 по 29 марта в Астане на базе Легкоатлетического спортивного комплекса QAZAQSTAN, сообщает НОК РК.
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из 96 стран мира. ЭКМ будет проведен среди мужчин и женщин в индивидуальных и командных дисциплинах.
25.02.2026
Чиновника обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в ЗКО: обзор СМИ
Фото: depositphotos.com
В Западно-Казахстанской области чиновника обвинили в изнасиловании 16-летней девушки из города Аксая. Сообщения вызвали активное обсуждение в медиапространстве. Редакция информационного агентства Kazakhstan Today собрала ключевые публикации в обзоре прессы.
Как сообщает tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю", инцидент произошел 2 января. Отец пострадавшей заявил, что 68-летний гражданин обманом привел его несовершеннолетнюю дочь к себе домой, где совершил в отношении нее насильственные действия.
Он признался в содеянном, дочь опознала его. Но полиция отпустила его домой. А мне на телефон стали поступать от него угрозы", - заявил отец девочки.
Мужчина утверждает, что расследование ведется без должной активности со стороны сотрудников Чингирлауского РОВД.
В департаменте полиции Западно-Казахстанской области журналисту Kazakhstan Today прокомментировали информацию, сообщив, что факт насильственного действия не установлен, а потерпевшая сторона претензий к подозреваемому не имеет.
2 января в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в отношении 16-летней жительницы города Аксай. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлены переписка и другие факты, имеющие значение для объективного расследования. Следствием факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен", - сказано в сообщении полиции.
В полиции отметили, что сама потерпевшая и ее мать от каких-либо претензий к подозреваемому отказываются, "ссылаясь на обоюдный характер отношений".
Подозреваемый являлся сотрудником отдела районного акимата, после поступления заявления был уволен", - отметили в пресс-службе ДП ЗКО.
Расследование продолжается. Отделом полиции Чингирлауского района проводятся следственные действия, сведения о которых разглашению не подлежат. Дело находится на контроле руководства департамента полиции.
Тем временем "Уральская неделя" опубликовала комментарий отца 16-летней девушки.
У них есть признание этого мужчины. Когда его привезли в отдел после нашего заявления о совершенном им насилии, он был пьяный и сознался, что изнасиловал мою дочь. А через два дня он нанял двух адвокатов и стал говорить другое - что думал, что ей 20 лет и что она сама захотела. Если он не виновен, то тогда почему к нам домой приходила его жена, и умоляла нас простить его, и предлагала деньги нам. И в полиции мне предлагали взять от него деньги. От его братьев в Астане поступали предложения принять деньги. Звучали суммы и 10 миллионов, и 20. Предлагали квартирой взять. Но я отказался. Потому что на дочери, ее судьбе плохо скажется. Она тогда поверит, что все решают деньги, что это главное в жизни. Так нельзя с детьми", - заявил он.
Отец пострадавшей также утверждает, что к ним домой приходили из колледжа и сообщили, что поставят девочку на учет. Однако, узнав, что насилие случилось днем в обеденное время, отказались от своего намерения.
Я не отказывался от своего заявления в полицию. Как я дочке буду в глаза смотреть? У меня еще одна дочка, четырех лет, и что, она вырастет, и с ней то же самое произойдет, и насильник не будет наказан?!" - добавил он.
Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Напомним, брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
25.02.2026
Россия предлагает казахстанской молодежи возможность обучения и трудоустройства
Фото: журналист Разия Мазенко
Столица России утрачивает статус безусловного лидера по привлекательности для трудовых кадров из СНГ. Перегруженные миграционные центры, высокие цены на съемное жилье и высочайшая конкуренция за вакансии вынуждают казахстанцев искать лучшие места для работы. Возникает резонный вопрос: какой российский регион сегодня предлагает мигрантам наиболее комфортные условия труда и жизни?
Ответ все чаще находят за пределами крупных центров - Москвы и Санкт-Петербурга. Яркий пример - Татарстан, один из самых перспективных и развитых регионов России. С 1 января 2026 года стоимость патента здесь составит порядка 100 долларов, что на треть дешевле, чем в столице.
В частности, делая ставку на поддержку, адаптацию и понятные правила, субъекты РФ выстраивают быстрый и удобный формат привлечения кадров для граждан Казахстана, которые приезжают в Россию не только за заработком, но и за возможностью построить устойчивое будущее.
РОССИЯ МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ
Прозрачная трудовая миграция важна не только для безопасности и налогов, но и для создания устойчивой социальной среды. Понимание того, кто и где работает, позволяет формировать более защищенные условия труда для иностранцев.
При этом многие блогеры и СМИ часто подают миграционную политику России в негативном ключе. Однако сама логика происходящих изменений говорит об обратном: речь идет не о закрытии страны, а о наведении порядка и создании легальных, понятных условий для работы.
В последние годы вводятся механизмы миграционной амнистии и официальные программы трудоустройства - формируется понятная логика: в России можно работать легально и безопасно при использовании предусмотренных инструментов.
Миграционная амнистия уже позволила тысячам иностранцев восстановить легальный статус. Цель государства - не отказаться от трудовых ресурсов, а упорядочить систему и дать шанс тем, кто готов работать честно и в рамках закона. Создаются механизмы, позволяющие исправить статус и избежать депортации при готовности к легальной жизни и работе.
Обновление правил - это попытка вывести сферу из "серой зоны". Цифровые реестры, проверки работодателей и усиление ответственности должны сделать систему более прозрачной и предсказуемой. В долгосрочной перспективе эти изменения направлены на формирование более справедливой модели.
КАДРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ СНГ
Программа "Алабуга Старт" ориентирована на девушек. Для парней в Татарстане работает программа "Алабуга Политех", нацеленная на подготовку специалистов технического и инженерного профиля для предприятий региона.
Образовательный центр предлагает востребованные направления - от промышленной робототехники и веб-разработки до биотехнологий и других актуальных специальностей.
Образование здесь строится по дуальной системе: теория сразу подкрепляется практикой. Принципиально важно, что участники программы могут официально трудоустроиться уже с первого курса. Это дает им не только профессиональную базу, но и возможность зарабатывать деньги на протяжении всего периода обучения.
Такой формат особенно востребован среди молодежи, для которой переезд в Россию - это не просто временный заработок, а шанс получить перспективную специальность и заложить основу для долгосрочной карьеры.
В условиях, когда правила трудовой миграции в России становятся более строгими и прозрачными, решающим фактором для иностранных работников становится не только уровень заработка, но и сама среда: доступность легализации, отношение со стороны работодателей и возможность планировать будущее.
Опыт регионов показывает, что именно системный подход, а не стихийный рынок труда, формирует новые точки притяжения для мигрантов из стран СНГ, делая процесс понятным, управляемым и взаимовыгодным для всех сторон.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ КАЗАХСТАНА
Чаще всего разговоры о сложностях миграции строятся на примере Москвы и Московской области. Это объяснимо: именно туда традиционно направляется основной поток трудовой силы, что объясняет более высокую конкуренцию за рабочие места, перегруженные миграционные центры и дорогую аренду жилья.
Однако за пределами столичного региона ситуация во многих субъектах РФ выглядит иначе. Например, в Республике Татарстан, миграционные процессы более управляемы, а взаимодействие между бизнесом, властью и иностранными работниками - более структурировано. Здесь становится возможным переход от хаотичной миграции к организованным и легальным форматам занятости.
Ежегодно для трудоустройства иностранных сотрудников правительство и Министерство Труда России утверждают квоты, которые далее распределяются по регионам. Значительная часть квот Татарстана предназначается для крупных предприятий и заводов - ОЭЗ "Алабуга" и ПАО "КАМАЗ".
Организация процессов миграции в регионах также различается. В московском регионе действует один крупный миграционный центр (в Сахарово), куда стекается основной поток иностранных граждан. Это приводит к высоким нагрузкам: большие очереди и длительное ожидание при подаче документов.
В Татарстане обстановка комфортная. Подавляющая часть трудовых мигрантов распределена между несколькими крупными городами, где нет очередей и долгого ожидания. Республика Татарстан сегодня выступает как один из перспективных регионов России для трудовой миграции: здесь сочетаются развитая инфраструктура, активный экономический рост и системный подход к привлечению кадров.
Регион не просто принимает иностранных специалистов, а создает условия для их адаптации и профессионального развития. Именно в этой логике была запущена программа "Алабуга Старт" на базе особой экономической зоны "Алабуга".
Программа предлагает молодежи Казахстана в возрасте от 16 до 22 лет строить карьеру в рамках законного трудоустройства в России, с социальными гарантиями и перспективой развития.
Молодых людей сопровождают на всех этапах оформления документов, после чего они трудоустраиваются по семи направлениям: от кейтеринга, сервиса и гостеприимства, до отделочных работ и логистики. Со стороны ОЭЗ обеспечивается перелет в Татарстан, проживание в корпоративных хостелах на льготных условиях и трансфер до места работы.
Ежемесячный доход стартует от 860$. Помимо этого, участницам предлагаются медицинская страховка и понятные карьерные перспективы: молодежь получают профессиональную подготовку на рабочем месте и возможность повышения по карьерной лестнице каждые полгода.
Кроме того, программа "Алабуга Старт" предоставляет молодежи уникальную возможность познакомиться с Россией и ее традициями. В рамках программы молодежь не только погружаются в профессиональную среду, но и посещают музеи, исследуют крупные города региона, знакомятся с историей, культурой и достопримечательностями России. Это позволяет им расширить кругозор, завести новые знакомства и лучше понять особенности местной жизни.
Подобная модель, когда человек приезжает уже с заранее сформированной профессиональной траекторией, принципиально меняет характер миграции. Вместо неопределенности и отсутствия гарантий, здесь действуют прозрачные правила, законный статус, четкий план и предсказуемые условия.
Автор: журналист Разия Мазенко, Казань
11.02.2026
Игнорируя предписания: почему "самоуправство" на сельхозугодьях Алматы оказалось сильнее закона?
Фото: Kazakhstan Today
Редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.
Напомним: ранее агентство Kazakhstan Today уже поднимало вопрос о законности размещения горок, тиров и зон для запуска воздушных шаров на данном участке в материале "Массовые катания возле кладбищ: развлекательную площадку в Алматы пообещали закрыть".
6 февраля заместитель акима города Алмасхан Сматлаев подтвердил, что 18 гектаров земли имеют статус сельхозугодий. Он сообщил, что акиматом Бостандыкского района уже вынесено решение о наложении штрафа и полном закрытии объекта до 10 февраля текущего года. Сматлаев пообещал взять ситуацию под личный контроль, признав, что сложившаяся ситуация - это упущение, вызванное самоуправством частного владельца земли.
Попытки замолчать проблему: вопрос городских пространств
Примечательно, что при подготовке к брифингу, посвященному организации единых городских пространств для активного отдыха, редакция агентства заранее направила вопрос о законности функционирования Gorki.kz. Несмотря на попытки организаторов отклонить запрос с формулировкой "не относится к теме", редакция настояла на его рассмотрении. В итоге на самом брифинге на вопрос был вынужден отвечать заместитель акима города, тогда как профильный спикер, ответственный за развитие общественных пространств, фактически устранился от комментариев.
Нынешнее развитие событий показывает, что нежелание чиновников своевременно реагировать на запросы СМИ привело к легализации хаоса: развлекательный бизнес захватил пашни и охранные зоны, а профильные ведомства до сих пор не могут предложить альтернативные безопасные площадки для горожан, чтобы исключить проведение массовых увеселительных мероприятий в непосредственной близости от мест захоронения, что является прямым нарушением этических норм и санитарно-эпидемиологических требований к охранным зонам объектов коммунального назначения.
Репортаж с места: праздник "до последнего клиента"
Ночная проверка 10 февраля и мониторинг в течение дня 11 февраля показали, что предписания властей проигнорированы. Объект залит светом прожекторов, кассы работают, а с горок доносится визг отдыхающих. Администрация объекта подтвердила: они готовы работать ежедневно и круглосуточно, ориентируясь только на погоду, а не на закон.
Особое возмущение вызывает эксплуатация животных: лошади для катания в санях задействованы даже в ночные смены. В комментариях в социальных сетях алматинцы призывают владельцев "дать животным отдохнуть", однако жажда максимальной наживы на объекте, очевидно, сильнее гуманности.
Моральный аспект и позиция власти
Важно отметить личную позицию заместителя акима Алмасхана Сматлаева, который прямо назвал деятельность объекта недопустимой. По его мнению, функционирование шумного развлекательного парка в такой близости от мест захоронения нарушает не только закон, но и этические нормы. Тем не менее, несмотря на "личный контроль" и публичное осуждение со стороны руководства города, частные лица продолжают открыто игнорировать закон. Почему после всех публикаций и обращений к владельцу не применены реальные меры принуждения?
Экологические риски и безопасность
Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.
Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.
Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос председателю комитета по управлению земельными ресурсами М. Темиржанову. Мы намерены выяснить, почему самоуправство частника в Алматы оказалось весомее распоряжений акимата и когда государственные органы перейдут от слов к реальному изъятию земель, используемых с вопиющими нарушениями.
Корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today
05.02.2026
Казахстанско-пакистанские отношения
Пакистан и Казахстан два самые важных члена Центральной и Южно-Азиатской геополитической матрицы, которые разделяют многовековые исторические связи и братские узы. Как две важные средние державы с большими перспективами блеснуть на международном геополитическом небосклоне, две страны дают специфические силы для их быстро развивающимся особым отношениям. Отношения, которые начали активно развиваться после того, как Пакистан незамедлительно признал Казахстан вскоре после его обретения независимости в 1991 году, становятся все более прочными. Географическое положение Пакистана дает ему особые преимущества в качестве естественного связующего звена между Южной, Центральной и Западной Азией. Являясь сильной военной и ядерной державой, Пакистан в настоящее время рассматривается как стабилизирующий фактор безопасности в регионе, подверженном конкуренции великих держав и напряженной ситуации в области безопасности в Афганистане, сообщает пресс-служба МИД.
Статус Пакистана как средней державы обусловлен его ролью стабилизатора безопасности и экономического связующего звена, соединяющего страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, с побережьем Аравийского моря по кратчайшему маршруту. Благодаря многочисленному и трудоспособному населению, минеральному потенциалу, производительности сельского хозяйства, молодому населению, владеющему информационными технологиями и инфраструктуре глубоководных портов, Пакистан имеет потенциал для того, чтобы стать важным центром энергетики, торговли, туризма и транзитного узла, соединяющим Южную, Центральную и Западную Азию. Казахстан, с другой стороны, является важной средней державой в Центральной Азии с богатыми природными ресурсами, надежным экономическим потенциалом и динамичным руководством, проводящим многовекторную внешнюю политику, открывающий потенциал для экономической взаимосвязанности и партнерства в области развития.
Как член Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Шанхайской Организаций Сотрудничества (ШОС), Организация турецких государств, и Конференция по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Казахстан становится, как и ведущей региональной, так и глобальной державой, которая верит в многосторонний подход, экономическую взаимосвязанность и многовекторную геополитическую ориентацию. Культурная и религиозная идентичность также подталкивает Казахстан к Южной и Западной Азии, где такие страны, как Турция и Пакистан, становятся естественными союзниками. Согласно данным авторитетных историков, таких как Ахмед Хасан Дани, пакистанцы имеют более 65% центральноазиатской ДНК, что объясняет естественную близость Пакистана и Казахстана.
Казахстан, являясь самой богатой страной Центральной Азии, играет важную роль регионального стабилизатора, содействуя региональной интеграции и проводя смелые политико-экономические реформы. Пакистан берет пример с Казахстана в проведении смелых политических и управленческих реформ, таких как создание Конституционного суда и передача политической власти на местный уровень. Казахстанская концепция промышленного развития и диверсификации экономики, направленная на избавление от "ресурсного проклятия", также является моделью, которую стоит перенять Пакистану. С уровнем подключения к интернету 93%, уровнем урбанизации 60% и снижением уровня бедности до 10% Казахстан имеет ряд характеристик, близких к стремлениям Пакистана в области развития.
Пакистан и Казахстан также разделяют одинаковую точку зрения на инициативы в области международного сотрудничества, такие как СВРС, реформа глобальных институтов, таких как Совет Безопасности ООН, укрепление правового порядка, создание торговых коридоров, таких как Транскаспийский средний коридор, Трансафганский железнодорожный коридор и коридор Москва, Аксарайская - Узен, Торгунди, Герат, Кандагар, Чаман - Карачи - Гвадар. Под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан налаживает тесные политические, экономические, образовательные и культурные связи с Пакистаном. Некоторые из конкретных инициатив в области сотрудничества включают подписание в прошлом году коммерческих контрактов и меморандумов о взаимопонимании на сумму 200 миллионов долларов, увеличение объема двусторонней торговли до 239 миллионов долларов в 2025 году, подписание 12 меморандумов о взаимопонимании между 10 казахстанскими университетами и ведущими пакистанскими университетами, начало прямых авиарейсов и упрощение режима деловых виз для пакистанских бизнесменов.
Пакистан имеет большой торговый и инвестиционный потенциал с Казахстаном на ряду с текстилем кожаных изделий, и ИТ-сервисах. Также Казахстан имеет большой экспортный потенциал в области сельского хозяйства, природных ресурсов, энергетики, нефтехимии и удобрений. С нынешних 239 миллионов долларов США существует потенциал для увеличения двусторонней торговли до 14 миллиардов долларов США в долгосрочной перспективе и до 1 миллиарда долларов США в ближайшем будущем. Информационный разрыв между инвесторами двух стран сокращается благодаря деловым форумам, организуемым в обеих странах. Один такой форум был организован в Карачи, а другой планируется провести в Лахоре. Однако для расширения двустороннего сотрудничества и повышения осведомленности о торговом и инвестиционном потенциале друг друга необходимо проводить больше таких мероприятий. Совместная межправительственная комиссия является хорошей инициативой для контроля за прогрессом в области торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Транспорт и логистика - еще одна важная область, в которой обе страны имеют потенциал для сотрудничества. Национальная логистическая ячейка Пакистана (NLC) уже эксплуатирует свой транспортный флот в направлении Центральной Азии и России, а также недавно взяла на себя управление коммерческим судоходством Пакистана, и поэтому способна предложить Казахстану выгодные морские и наземные транспортные связи через порты Карачи и Гвадар. Также планируется создание совместного транспортно-логистического консорциума для содействия региональной торговле и экономической интеграции, чтобы раскрыть истинный потенциал торговых путей Южной и Центральной Азии. Содействие торговле и инвестициям между двумя странами осуществляется через такие организации, как Специальный совет по содействию инвестициям (SIFC), который, помимо того что действует в качестве агентства по содействию бизнесу One Window, содействует получению деловых виз для инвесторов обеих стран.
Существует значительный потенциал для сотрудничества между секторами информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта (ИИ) двух стран. Казахстан планирует стать цифровым центром Центральной Азии с более чем 10 000 квалифицированных ИТ-специалистов. В Пакистане проживает более 100 000 ИТ-специалистов и находится 13 парков программного обеспечения. Ежегодно выпускается более 20 000 выпускников и инженеров в области ИТ, что способствует формированию динамичной культуры стартапов в Пакистане, области, в которой Казахстан может сотрудничать и извлекать выгоду из опыта Пакистана. 13-я Пакистанско-казахстанская межправительственная комиссия предоставила полезную платформу для сотрудничества в области ИТ, где взаимодействие в таких связанных с ИТ областях, как ИИ, электронная коммерция и финансовые технологии, может принести значительные экономические дивиденды.
Пасторальный ландшафт Казахстана, богатый животноводством, ежегодно дает значительную часть ценных сырых шкур и овчин, которые в отсутствие надлежащей переработки идут в отходы. Пакистан с его развитой кожевенной промышленностью и квалифицированной рабочей силой может предложить Казахстану свой опыт и технологии, в том числе в области создания совместных предприятий. Для формализации этого партнерства было бы полезно наладить связи между Казахстанской кожевенной ассоциацией и Пакистанской ассоциацией кожевенников. Совместные предприятия, использующие сырье Казахстана и капитал Пакистана, имеют большой потенциал для получения экспортной выручки для обеих стран.
Культура, образовательный обмен и туризм - это другие области, в которых существуют огромные возможности для реализации потенциала "мягкой силы" обеих стран. Благодаря глубоким историческим и религиозным связям обе страны могут многое предложить друг другу. Необходимо устранить железный занавес, наложенный тиранией истории, чтобы восстановить утраченные культурные связи. Разнообразный географический и туристический потенциал Пакистана необходимо использовать для привлечения туристов из Казахстана, чтобы они могли насладиться легендарным гостеприимством пакистанцев, одного из самых гостеприимных народов в мире. Пакистанские университеты и колледжи также имеют большой потенциал для привлечения казахстанских студентов как в области STEM, так и в области социальных наук. Наследие Аль-Фараби и Икбала Лахори необходимо возродить, чтобы восстановить утраченную философскую связь между Пакистаном и Центральной Азией.
Одним из лучших способов содействовать контактам между людьми и развитию туризма является устранение препятствий для воздушного и наземного сообщения, а также упрощение визового режима. Ситуация в Афганистане является препятствием для наземного сообщения, но это не будет постоянным препятствием. Создание наземных транспортных коридоров и продвижение прямых рейсов, соединяющих несколько городов обеих стран, было бы лучшим способом содействовать связям между людьми. Уже около 1000 пакистанских студентов в Казахстане, в основном студенты медицинских вузов, налаживают связи между людьми, но необходимо сделать еще больше. Оба правительства должны уделять первоочередное внимание этому часто игнорируемому аспекту, чтобы укреплять контакты между людьми посредством образовательных обменов/стипендий, развития туризма и регулярных культурных обменов в рамках конференций, семинаров, фильмов, дублированных на местные языки, и частых учебных поездок.
В сфере безопасности Пакистан может многое предложить Казахстану благодаря своему обширному опыту в борьбе с терроризмом, проведении специальных операций, ведении боевых действий в пустыне и в горах. Мощная оборонная промышленность и учебная инфраструктура Пакистана также предоставляют Казахстану хорошие возможности для получения высококачественного и надежного военного оборудования и учебной инфраструктуры. Пакистан и Казахстан могут координировать борьбу с терроризмом, организованной преступностью и ликвидацию последствий стихийных бедствий в рамках двусторонних и региональных форумов, таких как Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Обе страны могут сотрудничать в формировании регионального ответа на нестабильную ситуацию в области безопасности и терроризм, исходящий из Афганистана.
Пакистан и Казахстан - две важные средние державы в Южной и Центральной Азии, которые имеют тесные исторические и культурные связи, что делает их естественными союзниками. Существуют взаимодополняемость и потенциал для экономического, политического, культурного и образовательного сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам. В настоящее время политико-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами благодаря искреннему желанию руководства обеих стран. Реализация потенциала экономического сотрудничества на сумму 14 миллиардов долларов и устранение барьеров в торговле, транспорте и культурных связях являются достойными целями, к которым стоит стремиться, поскольку нет непреодолимых препятствий, если есть желание восстановить исторически подтвержденные естественные связи.
Автор является специалистом в области обороны и развития, а также директором по исследованиям Международного индекса прав собственности, одного из ведущих аналитических центров страны Dr Raashid Wali Janjua.
01.02.2026
Что ждет казахстанцев в феврале
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале 2026 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Подача уведомлений о применяемом режиме налогообложения и введение "чистого листа" для микро- и малого бизнеса
В начале февраля 2026 года должен вступить в силу ряд правил, разработанных правительством для поддержки субъектов микро- и малого бизнеса. В частности, предусматривается утверждение:
- правил ликвидации и прекращения деятельности субъектов микро- и малого бизнеса;
- правил списания пени и штрафов при условии уплаты налоговой задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2026 года и погашенной до 1 апреля 2026 года, а также штрафов за несвоевременную постановку на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Напомним, в связи со вступившим в силу нового Налоговым кодексом и изменениями в специальных налоговых режимах налогоплательщикам, которые работали на упрощенной декларации, розничном налоге, режиме с фиксированным вычетом необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
Для применения спецрежима на основе упрощенной декларации уведомление нужно подать до 1 марта 2026 года. Подавшие уведомление будут считаться применяющими этот режим с 1 января 2026 года. Если не выбрать режим и не подать уведомление в переходной период, может быть автоматический перевод на общеустановленный режим налогообложения.
В школах, детсадах и лагерях Казахстана вводятся новые правила санитарного контроля
По данным Минздрава, плановые проверки теперь будут проводиться по двум категориям. Высокий риск - проверка не реже одного раза в полугодие. Низкий риск - не чаще одного раза в год. При этом списки проверяемых объектов будут публиковаться открыто, чтобы родители и общество видели, какие учреждения проходят контроль.
Проверки будут проводиться по поручениям главы государства, правительства и Минздрава, чтобы оценить готовность школ к учебному году, лагерей к летнему сезону и медицинских учреждений к эпидемическим вызовам.
Отмечается, что при первичном визите штрафы не применяются - организации получают шанс исправить нарушения.
Также будут расширены полномочия санитарных врачей, в частности главные государственные санитарные врачи смогут требовать устранения системных нарушений, направлять предписания в местные и государственные органы и поддерживать учреждения в повышении стандартов безопасности.
Каникулы для первоклассников
В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.
В Казахстане поэтапно внедряется цифровая маркировка пива и пивных напитков с использованием кодов Data Matrix
Сроки внедрения:
- с 1 февраля 2026 года - пиво в кегах и бутылках;
- с 1 января 2027 года - пиво в жестяных банках.
Производители и импортеры уже сейчас могут ознакомиться с системой и пройти регистрацию в ИС МПТ на промышленном стенде: tanba.markirovka.kz. Маркировка позволит повысить прозрачность рынка, прослеживаемость продукции и создать более устойчивые условия для легального бизнеса", - сообщили в КГД.
Казахстанские спортсмены примут участие в зимних Олимпийских играх в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях примут участие более 3500 спортсменов из 93 стран мира.
По данным Министерства спорта, национальная сборная Казахстана выступит в 10 дисциплинах. В Олимпийских играх примут участие 36 спортсменов из Казахстана, в том числе 18 мужчин и 18 женщин, в Паралимпийских - 7 спортсменов.
Средний возраст национальной команды составляет 25 лет. Самым молодым спортсменом сборной является представитель фристайл-акробатики Асан Асылхан - ему 16 лет. Самым опытным и возрастным спортсменом команды стал шорт-трекист Абзал Ажгалиев, которому 33 года.
Одной из самых титулованных спортсменок сборной является фристайл-могулистка Юлия Галышева - бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, а также участница Олимпиад 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
Кубок Дэвиса: сборная Казахстана встретится с командой Монако
В Астане 6-7 февраля пройдут матчи квалификационного раунда Кубка Дэвиса. Национальная мужская сборная Казахстана в рамках матча Первой мировой группы будет соревноваться с командой Монако за право остаться в элите мирового тенниса, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Казахстан выставляет на этот поединок максимально сильный состав. Тренерский штаб заявил всех лидеров, находящихся в отличной форме: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбіт Жұқаев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко и Денис Евсеев.
В настоящее время мужская сборная Казахстана занимает 31-е место в мировом командном рейтинге (Davis Cup Nations Ranking), а команда Монако - 44-е место.
Начало постов у мусульман и христиан
С 19 февраля начнется месяц Рамазан у мусульман. Священный месяц поста Ораза в 2026 году продлится до 19 марта. Ночь предопределения - Қадір түні - приходится на ночь с 16 на 17 марта. Праздник Ораза айт будет отмечаться 20 марта.
В 2026 году Великий пост у православных пройдет с 23 февраля по 11 апреля. Пасха в этом году отмечается 12 апреля. Продолжительность Великого поста традиционно составляет 48 дней.
У католиков Великий пост пройдет с 18 февраля по 4 апреля. Пасха приходится на 5 апреля.
С 16 по 18 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
В связи с празднованием Весны в КНР с 16 по 18 февраля 2026 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщил Комитет государственных доходов.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Нелегально работающие в Южной Корее казахстанцы могут добровольно покинуть страну до конца февраля
Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает, что казахстанцы, нелегально работающие в Республике Корея, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд до конца февраля 2026 года.
Эти меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подача предварительного уведомления осуществляется через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
Вводится обязательное получение заключения о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности
С 1 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу новая норма в сфере гражданской защиты, предусматривающая обязательное получение заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности перед его приемкой и вводом в эксплуатацию, сообщили в Комитете противопожарной службы.
Данная обязанность возлагается на заказчика строительства и распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров, включая многоквартирные жилые дома.
Заключение будет выдаваться территориальными органами уполномоченного органа в области гражданской защиты по итогам пожарно-технического обследования уже построенного объекта указанной категории.
Выдача заключения будет осуществляться в формате государственной услуги в электронном виде через веб-портал "электронного правительства" в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование".
Вводится обязательная цифровая маркировка моторных масел
Министерство энергетики Республики Казахстан уведомляет участников рынка о введении обязательной цифровой маркировки моторных масел начиная с февраля 2026 года.
Для своевременной подготовки к работе в новых правовых условиях всем производителям, импортерам, а также оптовым и розничным реализаторам продукции необходимо оперативно пройти процедуру регистрации в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Доступ к системе для участников рынка открыт на официальном веб-ресурсе https://tanba.markirovka.kz/.
Внедрение нового механизма регулирования будет проходить поэтапно. Начиная с февраля текущего года обязательной маркировке подлежат моторные масла, произведенные или ввезенные в страну с указанной даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок будет введен с 1 февраля 2027 года.
Навигационные пломбы вводятся в Евразийском экономическом союзе
На территории Евразийского экономического союза с 11 февраля 2026 года вводится отслеживание с применением навигационных пломб в отношении товаров, перемещаемых по территории двух и более государств-членов.
Отслеживание с применением навигационных пломб будет вводится поэтапно в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом при таможенных процедурах таможенного транзита и экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств - членов Союза, сообщает КГД.
Какая будет погода в Казахстане в феврале
По данным Казгидромета, февраль 2026 года ожидается теплым с умеренным количеством осадков.
На большей территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы - на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.
В первой декаде температурный фон ожидается:
- на западе, северо-западе (Актюбинская область) республики прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до 23-28 мороза, днем до 15-23 мороза, в конце декады ослабление морозов - ночью до 10-20, днем до 0,-8 мороза;
- на севере, в центре, востоке страны ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью от 15-25 до 2-10 мороза, днем от 5-13 мороза до 4 мороза-1 тепла, в конце декады - понижение температуры ночью до 18-28 мороза, днем до 13-20 мороза;
- на юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза-5 тепла до 3-11 мороза, (на севере Кызылординской области 18 мороза), днем ожидается повышение температуры воздуха от 3-10 тепла до 8-17 тепла, затем - понижение температуры воздуха до 0,-8.
В целом в феврале на западе, севере, в центре и на востоке страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах, ночью температура воздуха понизиться до 21-30 мороза, в горных районах востока до 35 мороза, днем до 13-20 мороза. В середине первой декады (на западе страны в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.
В южной половине республики в течение февраля ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза - 5 тепла до 3-15 мороза, днем от 0,-10 тепла до 8-17 тепла.
В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.
12.01.2026
Биологи обнаружили у деревьев сверхспособность
Фото: depositphotos.com
Кора каждого дерева оказалась активной зоной очистки воздуха. Микробы в ней перерабатывают парниковые и токсичные газы, снижают их концентрацию в атмосфере и улучшают качество воздуха, пишет автор "Наука Mail" Екатерина Морозова на science.mail.ru.
Ученые университета Монаша и университета Саутерн Кросс установили, что деревья очищают воздух не только листьями, но и корой. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, в коре каждого дерева обитают триллионы микроорганизмов, которые поглощают парниковые и токсичные газы.
Обычно вклад деревьев в климат связывают с фотосинтезом и поглощением углекислого газа. Но у этого процесса есть еще один уровень, на котором микробы, живущие в коре, активно потребляют метан, водород, угарный газ и летучие соединения, которые поступают как из воздуха, так и из самих стволов. Эти газы влияют на потепление климата и качество воздуха, которым мы дышим.
В течение пяти лет исследователи отбирали образцы деревьев в разных экосистемах восточной Австралии - от мангров и болот до горных лесов. Анализ показал, что микробные сообщества в коре - это специализированные группы, приспособленные именно к жизни на поверхности дерева и к использованию газов в качестве источника энергии.
Совокупная площадь коры всех деревьев на Земле сопоставима с площадью всех семи континентов. На этой гигантской поверхности микроорганизмы ежегодно удаляют из атмосферы миллионы тонн газов, усиливая климатический эффект лесов.
Разные виды деревьев поддерживают разные микробные сообщества. Это значит, что при восстановлении лесов и озеленении городов можно выбирать породы, которые особенно эффективно снижают уровень вредных газов, в том числе угарного газа - опасного загрязнителя, связанного с рисками для здоровья человека.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
01.01.2026
Обзор основных событий 2025 года по версии Kazakhstan Today
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2025 году.
В КАЗАХСТАНЕ ПРИНЯТ НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.
Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.
Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.
К примеру, в сентябре в НПП "Атамекен" заявили, что планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство. Основной причиной беспокойства являлось введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивал на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
В октябре представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг. По мнению авторов петиции, "эта норма фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, работающими на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации". Однако петиция по новому Налоговому кодексу не прошла модерацию. Об этом сообщила автор петиции, налоговый консультант Екатерина Ким. Она планирует обжаловать решение и обратиться в Конституционный суд. Специалист также направила обращение президенту.
Между тем правительство приняло решение о введении ряда мер для снижения негативного влияния на МСБ в связи с введением нового Налогового кодекса. В КГД заявили о внесении изменений в новый кодекс по специальному налоговому режиму.
В частности, вводится СНР для самозанятых; для малого и среднего бизнеса сохраняется СНР на основе упрощенной декларации; крестьянские и фермерские хозяйства, ранее применявшие СНР для КФХ, продолжат уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам. В правительстве заверили, что применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков.
В начале ноября Минздрав заявил, что в стране планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС. Сообщалось, что для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования.
Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Также будет проведено налоговое администрирование "с чистого листа".
Министр финансов РК Мади Такиев отметил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена важная поддержка. Для налогоплательщиков с задолженностью до 1,5 тыс. МРП (около 6,5 млн тенге) будет доступна отсрочка/рассрочка до 1 года без залога имущества и банковской гарантии. Между тем, как сообщают СМИ, на фоне налоговой реформы предприниматели из Казахстана начали регистрировать ИП в Кыргызстане.
ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В начале августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации. Лидером международного консорциума, который займется строительством АЭС, стала российская госкорпорация "Росатом". Кроме того, сообщалось, что МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС.
По словам главы Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры. Срок проведения изыскательных работ составит порядка 18 месяцев. При этом, как отметил глава агентства, точная дата начала строительства станции станет известна только после завершения проектных изысканий.
Отдельного внимания заслуживает конкурс на лучшее название первой атомной электростанции страны, который проводился с 25 сентября и продлился до 10 октября на платформе eGov Mobile. В рамках конкурса каждый казахстанец мог предложить свой вариант наименования. В итоге первую АЭС Казахстана назвали "Балқаш". Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.
Помимо первой АЭС, в Казахстане планируют строительство еще двух станций. В середине сентября президент Казахстана дал соответствующее поручение. В октябре Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую АЭС могут построить в Алматинской области.
СКАНДАЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В БАГАНАШЫЛЕ ПОТРЯСЛО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В начале марте 2025 на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашыле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева, разгорелся скандал. Тогда в управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений. Сами сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Через несколько дней Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашыле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
В июле в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей все-таки состоится. Сообщалось, что в первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов, а перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Также было поручено провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице и взять объект на баланс города Алматы.
В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводилось администрацией президента. После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении. В частности, в ответ на повторный запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Стоит отметить, что результаты расследования по резонансному инциденту еще неизвестны.
В октябре заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков на пресс-конференции в РСК сообщил, что воспитанников детского дома в Баганашыле временно переведут в другой центр на период ремонта. В декабре аким города Дархан Сатыбалды уточнил, что новое здание детского дома в Баганашыле намерены ввести в эксплуатацию в сентябре-октябре 2026 года. Об этом сообщают СМИ.
КАЗАХСТАН СОБРАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА
В 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
Рекордные результаты отмечены не только по зерновым - впервые в истории Казахстан собрал около 1 млн тонн бобовых, а также значительный объем масличных культур.
Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря внедрению современных технологий выращивания, в том числе капельного орошения, некоторые хозяйства получили до 50 ц/га. В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, или на 42% больше уровня прошлого года.
Как пояснили в правительстве, большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.
В конце октября по линии Аграрной кредитной корпорации был начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге было подано заявок на 253 млрд тенге, это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тысяч единиц сельхозтехники.
Стоит отметить, что высокие показатели урожая создали прочную основу не только для внутреннего продовольственного обеспечения, но и для экспорта казахстанской сельхозпродукции на внешние рынки.
В частности, по данным КТЖ, с сентября по 27 ноября 2025 года вывезено 3,1 млн тонн зерна. В нацкомпании также отметили рост поставок казахстанского зерна в Узбекистан - на 32,8%, Кыргызстан - в 2 раза, Афганистан - на 28,8%.
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ЗАСТРОЙКУ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ АЛМАТЫ
Застройка верхней части Алматы на протяжении многих лет вызывала острые споры среди горожан и экспертов. В начале августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части города.
Позже в управлении городского планирования и урбанистики уточнили, что запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова. Отмечалось, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.
Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Кроме того, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.
В октябре в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье. Запрет уже вступил в силу.
Также в ноябре акимат Алматы зарезервировал 30 земельных участков в разных районах города на 20 лет. Позже в управлении земельных отношений мегаполиса уточнили, что участки будут использованы в соответствии с генеральным планом города Алматы для государственных нужд.
ИТОГИ АЗИАДЫ-2025 В КИТАЕ: КАЗАХСТАН ЗАНЯЛ 4-Е МЕСТО В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ЗАВОЕВАЛ 20 МЕДАЛЕЙ
В 2025 году в китайском городе Харбине прошли зимние Азиатские игры - 2025. По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Страна заняла четвертое место в общекомандном зачете.
В частности, золотые медали завоевали биатлонист Владислав Киреев и мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике. Как отмечали в НОК, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая. Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОЯВИЛОСЬ В КАЗАХСТАНЕ
В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Кроме того, перед правительством была поставлена задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. Позже указом главы государства Минцифры было реорганизовано в Министерство ИИ. Новое ведомство возглавил Жаслан Мадиев.
Еще одним важным событием стало подписание лидерам Казахстана закона "Об искусственном интеллекте" в ноябре 2025 года. Законом были введены основополагающие принципы функционирования систем ИИ. Кроме того теперь искусственный интеллект будет признаваться в качестве инструмента достижения человеком определенных задач, а на собственников и владельцев были возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надежности, поддержке пользователей по вопросам функционирования систем ИИ.
Также в августе в Казахстане был создан цифровой штаб. Как пояснили в правительстве страны, оперативное принятие штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ. В сентябре штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта.
Кроме того, значимым достижением стал запуск суперкомпьютера в Астане. Церемония состоялась в июле. Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центрально-Азиатском регионе. Как отметили в Акорде, суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании. В ноябре в Министерстве ИИ заявили, что суперкомпьютер Alem.Cloud занял 86 место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира - TOP500.
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАЛКИНГ, ПРИНУЖДЕНИЕ К БРАКУ И ДРОППЕРСТВО
В 2025 году в Казахстане были внесены важные изменения в уголовное законодательство. В частности, в середине июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".
В сентябре вступила в силу новая поправка "Принуждение к браку". Норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, была исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения.
В октябре в Шымкенте и Кызылординской области были зарегистрированы первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак.
Еще одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
Теперь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные или исправительные работы до 200 часов либо арест сроком до 50 суток.
Также в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья, устанавливающая ответственность за дропперство - предоставление доступа к своему банковскому счету третьим лицам с использованием денежных средств в преступных целях. Как пояснили в МВД, Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
Теперь в зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ноябре в стране уже было зарегистрировано 10 уголовных дел по фактам дропперства.
В КАЗАХСТАНЕ ВОЗОБНОВИЛИ ОТСТРЕЛ САЙГАКОВ
В июле 2025 года на территории Западно-Казахстанской области официально начался отстрел сайгаков, который был временно приостановлен еще зимой прошлого года. Работы по "регулированию численности" степных антилоп продлились до концам ноября. Как пояснили тогда в акимате региона, меры направлены на " поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий".
Работы проводились специализированными бригадами, а мясо отстрелянных животных отправили на на переработку. В целом порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане.
В декабре стало известно, что Казахстан возобновит международную торговлю рогами сайгака. В Минэкологии заверили, доходы от регулируемой международной торговли рогами пойдут на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.
В то же время тема вызвала широкий общественный резонанс: часть общества поддержала решение, другие выразили обеспокоенность судьбой редкого вида, численность которого удалось восстановить благодаря многолетним программам охраны.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today также проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В КАЗАХСТАНЕ ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ
В июне 2025 года в Талдыкоргане прошло судебное разбирательство по резонансному делу Шерзата Полата. 16-летний парень был убит в Талгаре в еще начале октября 2024 года в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. На скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе несовершеннолетний, а рассмотрение дела проходило в открытом судебном заседании. Также велась онлайн-трансляция. Главный обвиняемый Шынасыл Абзал приговорен к 23 годам лишения свободы. Сакиеву Равилю назначено 20 лет лишения свободы, Тоқтаубаеву Азамату - 15 лет лишения свободы, Ильясову Нуркиясу - 9 лет лишения свободы, Әскентаю Дархану, Тоқтаубаеву Нурболу, Белгожаеву Шынгысу - 7 лет лишения свободы каждому. Несовершеннолетнему Ы. по статье о недонесении о преступлении назначен 1 год 6 месяцев лишения свободы.
Еще одним резонансным разбирательством стало дело главы главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана еще осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
Также громким стало задержание экс-главы "Астана LRT" Талгата Ардана в Анталье в мае 2025 года. Он был заочно осужден к 9 годам лишения свободы еще в 2024 году. Его признали виновным по факту злоупотребления должностными полномочиями, вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия.
Тем временем по словам акима Астаны Жениса Касымбека, сам LRT запустят уже в начале 2026 года.
80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В КАЗАХСТАНЕ
В 2025 году жители Казахстана отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В стране в честь юбилея Победы был реализован обширный план мероприятий. В частности, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, было принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Кроме того, в Астане состоялся масштабный военный парад и праздничный концерт. А в Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"). Потомки участников Великой Отечественной войны прошли по улицам города с их портретами. Колонну участников акции возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций. Завершилось шествие торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы. В акции приняли участие более 30 тысяч человек.
Также в День Победы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев прошла масштабная концертная программа, а вечером алматинцев ждало уникальное световое шоу с участием более 500 дронов. Кроме того, в честь юбилея Нацбанк РК выпустил посвященные 80-летию Победы коллекционные монеты.
