Токаев прибыл с рабочим визитом в Кокшетау

Фото пресс-секретаря президента Берика Уали в Facebook

КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе поездки президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона", - написал Уали в Facebook.

В аэропорту президента встретил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

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