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Токаев прибыл с рабочим визитом в Кокшетау

27.07.2021 11584
Токаев прибыл с рабочим визитом в Кокшетау
Фото пресс-секретаря президента Берика Уали в Facebook
КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кокшетау Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
 

В ходе поездки президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона", - написал Уали в Facebook.

 
В аэропорту президента встретил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
 

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