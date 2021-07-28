Токаев прибыл с рабочим визитом в Кокшетау

Фото пресс-секретаря президента Берика Уали в Facebook
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
В ходе поездки президент ознакомится с работой производственных предприятий, а также деятельностью объектов здравоохранения и образования региона", - написал Уали в Facebook.
В аэропорту президента встретил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
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