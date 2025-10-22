21.10.2025, 08:43 155141
Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося деятеля культуры Юрия Аравина
Он отметил его огромные заслуги в популяризации казахской фольклорной и классической музыки
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, кавалера ордена "Отан" Юрия Аравина, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства отметил его огромные заслуги в популяризации казахской фольклорной и классической музыки.
Жители одного из микрорайонов Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи Дополнено
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в городе Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи операторов Altel и Tele2, передает корреспондент агентства.
По словам горожан, антенна расположена по адресу: улица Виноградная, 7, рядом с ТП 5295. Она много лет обеспечивала мобильной связью большую часть агломерации и являлась важной частью инфраструктуры микрорайона Нур Алатау.
В компании Altel пояснили, что антенна была отключена "из-за риска возникновения пожара по причине неправильного подключения электрического кабеля".
Как только РЭС предоставит возможность подключения, мы сразу же восстановим работу антенны. Сроки нам, к сожалению, неизвестны. Просим уточнять информацию в местном РЭС", - говорится в ответе сотовой компании.
Местные жители, у которых перестали работать устройства, настроенные на сеть данного оператора, обратились в информационное агентство Kazakhstan Today с просьбой оказать содействие в подключении электроснабжения антенны.
Журналист агентства обратился за комментарием в АО "Алатау Жарык Компаниясы".
Дополнено 21.10.2025, 17.09
В акционерном обществе "Алатау Жарык Компаниясы" ответили на жалобы алматинцев на отключение антенны сотовой связи в микрорайоне Нур Алатау, передает корреспондент агентства.
3 августа рядом с ТП-5295 произошло возгорание установленного ящика сотовой связи, принадлежащего частному лицу (балансодержателю). После происшествия выполнить переподключение не представилось возможным, так как отсутствовал необходимый кабель. Со стороны АО "Алатау Жарык Компаниясы" препятствий для проведения восстановительных работ не имеется", - утверждают в компании.
В АЖК подчеркнули, что восстановление соединения и переподключение к ТП должны быть выполнены интернет-провайдерской компанией или балансодержателем сетей самостоятельно.
Журналист агентства обратился за комментарием в Altel.
Ранее на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что к концу 2027 года планируется обеспечить 100-процентный охват населения интернетом. Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов.
21.10.2025, 15:24 91536
Уволенная после скандала в детдоме в Баганашыле чиновница снова заняла руководящий пост
Салтанат Беспаева возглавила управление по развитию языков Алматинской области
Конаев. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уволенная после скандального выселения детей из детского дома в Баганашыле глава управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева возглавила другое управление.
На должность руководителя управления по развитию языков Алматинской области назначена Салтанат Беспаева, сообщили в акимате Алматинской области.
Напомним, Беспаева была уволена с должности главы управления образования Алматинской области после принудительного выселения детей из детского дома в Баганашыле в июле этого года. Вместе с ней поста лишился и замакима области Болат Куренбеков.
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
Прошло уже три месяца с попытки переселения воспитанников, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
20.10.2025, 17:35 233921
Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
В аэропорту Астаны лидера Азербайджана встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Завтра президенты проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в марте премьер-министр Олжас Бектенов в рамках официального визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и передал ему теплые слова приветствия от главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
20.10.2025, 17:10 238661
Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени
Инцидент произошел еще в июне
Павлодар. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по делу о жестоком обращении с малышами в детском саду Павлодара потребовало дополнительного времени, заявила региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева.
По факту жестокого обращения с детьми в детском саду 116 Павлодара, имевшем место в июне текущего года (...) В связи с восстановленными удаленными видеозаписями досудебное расследование требует дополнительного времени для изучения и установления быть может новых фактов или потерпевших", - написала она на своей странице в Сети.
По словам Сауле Шакеневой, в настоящий период 15 детей, чьи родители обратились с заявлением в полицию, прошли судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы в рамках уголовного дела.
Напомним, летом шокирующие кадры с камер видеозаписи, на которых воспитатель детского сада издевается над детьми, появились в соцсетях. На видео работник детсада таскает воспитанников за волосы, одергивает их, толкает, наносит побои по разным частям тела.
В департаменте полиции Павлодарской области проинформировали, что на воспитателя заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
20.10.2025, 16:50 240326
Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители так называемого Академгородка, расположенного в верхней части Алматы, выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра. По их словам, будущая стройка планируется на месте тектонического разлома и сопровождается нарушением экологических и градостроительных норм.
В редакцию Kazakhstan Today поступило коллективное письмо от жителей домов №№ 75, 77, 79, 81, 83 и 85, расположенных по проспекту Аль-Фараби. В своем письме горожане выразили обеспокоенность в связи с планируемым строительством жилого комплекса и бизнес-центра "Деловой центр Аль-Фараби", инициированным компанией ТОО "SABA GRUP" на земельных участках с кадастровыми номерами 20:313:010:067 и 20:313:010:027.
По словам заявителей, проект нарушает градостроительные, экологические и сейсмические нормы. Земельный участок находится в зоне тектонического разлома, где строительство многоэтажных зданий запрещено. Дополнительно жители указали, что на территории проходит высоковольтная линия электропередачи, растут десятки взрослых деревьев и проложена дорога, построенная за счет государственных средств.
Изношенность инженерных коммуникаций в районе уже сегодня приводит к перебоям с электричеством и водоснабжением. Дополнительная нагрузка от нового ЖК может вызвать системные сбои. Данная застройка ухудшит экологическую ситуацию, повысит нагрузку на Аль-Фараби, перекроет доступ к свежему горному воздуху и заградит солнечный свет для наших домов", - беспокоятся жители района.
Также жители отметили, что застройка нарушит архитектурный и визуальный баланс.
Высотность зданий (до 9 этажей) создает архитектурное доминирование и нарушает визуальную гармонию района. Новая застройка закроет естественный солнечный свет и обзор из окон домов Академгородка. Проект разрушает исторически сложившийся облик проспекта Аль-Фараби", - пояснили они.
Кроме того, активисты отметили проблему транспортной и социальной перегруженности.
Проспект Аль-Фараби - одна из самых загруженных магистралей города. Реализация проекта приведет к росту транспортного трафика, пробкам, ухудшению проезда спецслужб. В районе отсутствуют школы, детские сады и поликлиники. Вместо уплотнения застройки требуется развитие социальной инфраструктуры", - убеждены алматинцы.
В письме также говорится, что участок предполагаемой застройки расположен в зоне возможных оползней и селей, что делает строительство небезопасным.
Участок изначально предназначался для озеленения и благоустройства придомовой территории, а не для коммерческой застройки. Не допускается строительство на территориях с уклоном более 45°, подверженных сейсмоопасным процессам", - сказано в обращении.
Уплотнение застройки вызывает социальное напряжение и разрушает сложившийся уклад тихого жилого района.
Инициаторы проекта заявляют о намерении "включить наши дома в состав единого жилого комплекса", что жители категорически отвергают. Мы хотим сохранить атмосферу Академгородка - безопасную, зеленую и комфортную для жизни", - рассказали жители района.
Помимо вышеуказанных рисков и проблем, инициаторы обращения обратили внимание на юридические нарушения, сопровождающие проект. Среди них:
• Отсутствие общественных слушаний и согласования с жителями района.
Не проводилось официальное согласование проекта с жителями района. Не организовано общественное обсуждение, как того требует законодательство. Жители не давали согласия на изменение статуса и функционального назначения территории. Информация о встрече с представителями компании SABA GROUP KZ отсутствовала в официальных источниках", - рассказали участники группы.
• Игнорирование действующего моратория на застройку верхней части города, введенного президентом республики. Согласно постановлению акимата Алматы № 4/727 29 декабря 2023 года, территория относится к зоне ограниченной застройки, где недопустимо возведение высотных объектов. В мегаполисе действует запрет на точечную застройку.
• Предполагаемая вырубка десятков деревьев, что противоречит целям городской программы "Зеленый Алматы".
Инициаторы просят:
1. Отменить рассмотрение проекта строительства ЖК "Деловой центр "Аль-Фараби".
2. Провести официальное общественное слушание с участием жителей Академгородка.
3. Проверить законность изменения целевого назначения земельных участков.
4. Инициировать изъятие участков в государственную собственность в общественных интересах.
5. Рассмотреть возможность создания зеленой зоны или сквера на месте спорного участка, а также площадки для сбора людей при чрезвычайных ситуациях.
Инициативная группа жителей направила обращения в акимат Алматы, департамент градостроительства, управление экологии и природных ресурсов, а также в прокуратуру города с просьбой провести проверку законности выделения участка и выданных разрешений, если они имеются", - добавили местные жители.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
20.10.2025, 16:10 244516
Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России Эксклюзив КТ
Москва. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с работой интернета и отправкой SMS на территории России, передает корреспондент агентства.
В России с 6 октября были введены ограничения на использование иностранных SIM-карт в режиме роуминга. Предполагалось, что блокировка интернета и SMS продлится 24 часа, но пользователи сообщали, что ограничения сохранялись в течение нескольких дней. Позже абоненты вновь смогли пользоваться интернетом и отправлять SMS, однако проблемы продолжают периодически возникать.
В Kcell корреспонденту Kazakhstan Today прокомментировали ситуацию.
Да, действительно, мы, как и операторы многих стран, предупреждали клиентов о том, что с 6 октября для всех абонентов, въезжающих в Российскую Федерацию, вводится автоматическая 24-часовая блокировка мобильного интернета и SMS-сообщений. Но также мы упоминали, что ограничение устанавливается на стороне российских операторов и не зависит от Kcell и Аctiv. То есть, к сожалению, блокировка вышеупомянутых сервисов на территории РФ зависит от принимающей стороны и может сохраняться дольше по независящим от нас причинам", - сообщили в отделе по корпоративным связям АО "Kcell".
Ранее казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях.
Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.
В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.
20.10.2025, 13:43 254531
В Алматы полиция перешла на усиленный режим службы
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы усилила меры безопасности перед футбольным матчем "Қайрат" - "Пафос", сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
В Алматы полицейские обеспечат порядок и безопасность болельщиков во время международного футбольного матча между командами "Қайрат" и "Пафос", который состоится на Центральном стадионе города во вторник, 21 октября.
Полицейские будут задействованы на всех направлениях - от охраны общественного порядка и контроля на трибунах до регулирования дорожного движения вблизи спортивного объекта.
Как сообщили в полиции, во время проведения матча возможны точечные ограничения движения транспорта. В этой связи алматинцев просят заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к временным мерам.
Просим болельщиков соблюдать порядок и сотрудничать с полицией", - сказал заместитель начальника управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.
19.10.2025, 12:35 287751
Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой после того, как Россельхознадзор заявил о выявлении сальмонеллы в мясе и изменил статус предприятия в реестре Таможенного союза на "усиленный лабораторный контроль", передает корреспондент агентства
На оснований акта экспертизы республиканской ветеринарной лаборатории СО-25-А-6800-6809 В(НI) от 14.10.2025 года палочка сальмонеллы не обнаружена. Продукция ТОО "Otan Green Food" соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и ТР ЕАЭС 051/2021 "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ситуация находится под контролем областной ветеринарной службы.
На предприятии проводится усиленный ветеринарно-санитарный контроль в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Совместно с Алматинским региональным филиалом РГКП "РВЛ" выполняются дополнительные лабораторные исследования для подтверждения соответствия санитарным и микробиологическим требованиям. Предприятие работает в штатном режиме, усилило внутренний контроль качества, санитарную обработку оборудования и профилактические мероприятия. Угрозы для населения нет", - добавили в акимате.
Ранее на сайте Россельхознадзора было опубликовано письмо, в котором сообщалось, что в мясе птицы, производителем которой является казахстанской предприятие, нашли сальмонеллу. Позже стало известно, что на казахстанской птицефабрике проведут проверку.
