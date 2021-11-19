Трех пранкеров наказали за розыгрыш пассажиров в метро Алматы

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 19 ноября на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.

19-21 ноября на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 20 ноября на северо-востоке области порывы 25 метров в секунду.

Ночью 19 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

19 ноября на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром 19 ноября на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

19 ноября утром и днем на северо-востоке, юге Алматинской области гололед, на юге и востоке области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

19 ноября на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

Днем 19 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, на западе области порывы 23 метра в секунду.