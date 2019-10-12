Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - Участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Алматы подозревают в педофилии, передает Kazakhstan Today.

"9 октября 2019 года сотрудниками департамента полиции города Алматы с санкции суда произведены следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации "Свидетели Иеговы" и по местам жительства отдельных ее участников. Основанием послужили материалы начатых по заявлениям граждан досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 122 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в департаменте полиции города.

Как пояснили в полиции, следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.





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