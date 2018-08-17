Учения с полной эвакуацией людей проведут в пятницу в БЦ "Изумрудный квартал" в Астане

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Учения с полной эвакуацией людей проведут в пятницу в БЦ "Изумрудный квартал" в Астане16.08.2018
Общество  20:23

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - В пятницу, 17 августа, департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны проведет пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей в БЦ "Изумрудный квартал", передает Kazakhstan Today.

Основные действия произведут бойцы противопожарного подразделения Службы пожаротушения с привлечением специализированной техники, использованием средств пожаротушения и спасения людей.


"Ключевая цель тренировки - взаимодействие сотрудников бизнес центра с городскими службами ЧС, тестирование технического оснащения и системы оповещения, организация четкой и слаженной работы по эвакуации людей из здания. Особенно важно, что участие в подобных мероприятиях помогает людям научиться элементарным, но жизненно важным правилам поведения при ЧС и психологически подготовиться к нештатной ситуации", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Начало учений запланировано в 16.00 по адресу: улица Кунаева, 10, БЦ "Изумрудный квартал" (блок А).
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