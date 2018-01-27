Караганда. 26 января. Kazakhstan Today - Установлен "герой" видео, жестоко убивший дубинкой лисицу в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором в лисицу кидают дубинкой. Когда животное падает в снег, мужчина в форме сотрудника "Кузета" добивает его несколькими ударами. В это время "напарник" живодера снимает происходящее на видео, смеется и нецензурно выражается.

Сегодня стало известно, что "герой" видео установлен.

"По видео убийства лисицы сообщаем следующее. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее вышеуказанное противоправное деяние. Им оказался житель села Ортау Шетского района Карагандинской области, работающий охранником. Гражданин, незаконно добывший лисицу, привлечен к административной ответственности по статье 382 Кодекса об административных правонарушениях РК", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет.

Он также отметил, что Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира проведет работу по предъявлению нарушителю иска по возмещению ущерба, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, в размере 18 тыс. 375 тенге.

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