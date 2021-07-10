В акимате ответили на протест алматинцев против точечной застройки

Фото из открытых источников

АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Управление городского планирования и урбанистики Алматы прокомментировало строительство на земельном участке южнее проспекта Абая, 38, западнее улицы Масанчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ведомства, земельный участок принадлежит юридическому лицу на праве частной собственности (договор купли-продажи). Его целевое назначение - строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения.

В рамках оказания государственных услуг и согласно законодательству РК собственнику выданы предпроектные документы на проектирование многофункционального жилого комплекса (архитектурно-планировочное задание - 2019 год, согласован эскизный проект - 2020 год)", - добавили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что на данном участке расположен фундамент ранее снесенного здания, который портит облик одного из центральных районов Алматы. Кроме того, фундамент представляет опасность для жителей особенно для детей и подростков.

Отметим, что проектная документация перед началом строительства проходит обязательную государственную экспертизу на соответствие законодательству РК (в том числе строительным нормам и правилам РК). Что касается предложения жителей о разбивке сквера, то, согласно проекту детальной планировки (ПДП), сквер на этой территории не предусмотрен, так как улица Масанчи является крупным пешеходно-транспортным узлом. Данная информация предоставлялась алматинцам, обратившимся в Open Almaty", - сообщили в управлении городского планирования и урбанистики.

Напомним , жители Алматы направили письмо руководству города с просьбой прекратить точечную застройку в "золотом квадрате". По словам жителей, планируется вырубить 90 с лишним здоровых деревьев, чтобы построить три 9-этажных и два 5-этажных дома.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства