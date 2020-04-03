В Акмолинской области не сбавляют темпы строительства соцобъектов

Кокшетау. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области уделяется огромное внимание строительству объектов социальной сферы. Подтверждением тому – открытие новых учреждений образования, здравоохранения и спорта, сообщает управление внутренней политики области, передает Kazakhstan Today.

В прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 7 таких объектов. Это современная школа-лицей на 800 мест в Щучинске, детский сад для 280 детей и пристройка к учебному корпусу колледжа культуры имени Акана Серэ в Кокшетау. Для жителей станции Разъезда 42 Аршалынского района построен медпункт, а в селе Ново-Александровка Атбасарского района открыта новая врачебная амбулатория. Особый акцент направлен и на расширение спортивной инфраструктуры. Так, в прошлом году реконструирован стадион в селе Жаксы и построен современный ФОК в селе Астраханка", - сообщила заместитель руководителя управления строительства Елена Искакова.

Как заверили в ведомстве, в регионе не намерены сбавлять темпы строительства и в этом году. На очереди еще 26 объектов социальной сферы, из них 17 в области образования, 4 - спорта, а также отделение полиции в Бурабайском районе.

Что касается здравоохранения, то местные власти обещают сдать к концу года онкополиклинику в Кокшетау, в пристоличном селе Косшы поликлинику на 100 посещений в смену и две врачебные амбулатории в селах Степное и Софиевка Шортандинского и Целиноградского районов, соответственно.

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