В Акмолинской области открылась новая откормочная площадка и молочно-товарная ферма

Кокшетау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня, накануне Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, в Зерендинском районе в рамках реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы открыта новая откормочная площадка ТОО "Щучинский гормолзавод" на 10 тыс. голов крупного рогатого скота, передает Kazakhstan Today.

Откормочная площадка, построенная по опыту американских аграриев, с использованием современных прогрессивных технологий содержания скота, а также кормопроизводства, стала одной из самых масштабных в Казахстане, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Данное направление является приоритетом в развитии сельского хозяйства Акмолинской области, ведь на долю региона приходится четверть зерна и мяса птицы, производимого в стране, 16% пищевого яйца, 11% муки, 10% молока, 8% картофеля. Огромный потенциал имеет регион и для увеличения производства мяса крупного рогатого скота. Отрадно, что именно в нашей области начата реализация первых проектов, направленных на создание современных предприятий по производству говядины", - отметил заместитель акима области Галымжан Абдыкаликов.

Также в селе Атамекен Бурабайского района дан старт работе современной молочно-товарной фермы на 500 голов.

По словам директора Болата Абдрахманова, ферма была создана без привлечения больших кредитных средств. Благодаря государственной поддержке, предпринимателем приобретено 205 голов КРС элитных пород из Чехии и Словакии, ежегодный надой которых на одну корову составляет более 6 тыс. литров.

Как отметили в управлении сельского хозяйства региона, важными направлениями животноводства являются развитие молочного и мясного производства. На сегодня в регионе действуют

40 молочно-товарных ферм, количество которых к 2022 году планируется увеличить до 67 с общим поголовьем 6,6 тыс. голов дойного стада.

Высокие темпы развития наблюдаются и в сфере мясного производства. В текущем году созданы 43 фермы и завезено более 6,3 тыс. маточного поголовья из Австралии, Чехи, Словакии и Российской Федерации.

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