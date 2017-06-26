В Алматы прошел II Международный фестиваль "Улы дала рухы" - "Дух великой степи"

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В археологическом парке "Боралдайские сакские курганы" прошел II Международный этнокультурный фестиваль "Улы дала рухы" - "Дух великой степи", в котором приняли участие представители Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Кыргызстана, Узбекистана, России, Словакии, США, Турции, передает Kazakhstan Today.

Гости фестиваля смогли полюбоваться мастерством профессиональных беркутчи, джигитовкой конников и кокпаристов, лучников и батыров, сыграть в национальные игры, попробовать национальные блюда. Фестиваль "Улы дала рухы" дал возможность всем желающим познакомиться с богатым наследием казахов и других тюркских народов, сообщает пресс-служба акима Алматы.

В течение двух дней у посетителей фестиваля была возможность увидеть изнутри жизнь кочевников и устройство их быта, познакомиться с исторически воссозданными традициями и обрядами, связанными со всеми сферами жизни казахов, узнать секреты мастерства древних ремесленников и попробовать поработать с войлоком, кожей, серебром, глиной по сохранившимся издревле технологиям.

"Мы представляем на этом фестивале старинное древнее болгарское искусство воинов, в которое входит стрельба из лука, бои на мечах, джигитовка и другое. Мы в Казахстане впервые - это очень красивая страна и прежде всего она интересна тем, что вы сохранили свою древнюю культуру и традиции", - отметил болгарский батыр-багоим Явур Гынчев.

"Рад посетить такой грандиозный фестиваль, где такие близкие и дружественные народы приехали сюда, и мы все вместе можем оказаться на таком большом празднике. Самое главное - это, конечно же, общая история и общие традиции конного спорта, вооруженных представлений, конных видов спорта", - подчеркнул представитель Венгрии Копачни Габор.

"Я бы хотел еще много-много раз вернуться сюда, приезжать в Казахстан. Я здесь впервые и хочу отметить, что все прекрасно подготовлено. Благодаря организаторам мы поедем посмотреть еще и Астану на ЭКСПО-2017", - поделился впечатлениями лучник из Словакии Петер Мезей.

Напомним, в одном из посланий народу Казахстана глава государства призвал дать новые импульсы развитию всеказахстанской культуры и разработать долгосрочную Концепцию культурной политики.

Также ранее отмечалось, что традиции и культура - это генетический код нации. За годы независимости, несмотря на глобализацию и вестернизацию, наш культурный фундамент был заметно укреплен. Нам следует оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное достояние.

В программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" глава государства подчеркивает, что первое условие модернизации нового типа - это сохранение своей культуры, собственного национального кода. "Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены", - отмечается в статье.

Также президент Казахстана подчеркнул: "Если мы хотим быть нацией со своим неповторимым местом на глобальной карте XXI века, то мы должны реализовать еще один проект - "Современная казахстанская культура в глобальном мире". Речь идет о том, чтобы мир узнал нас не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим инициативам, но и по нашим культурным достижениям".

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