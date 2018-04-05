Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась премьера нового художественного фильма "Амре", снятого киностудией "Казахфильм" имени Ш. Айманова и компанией "DAR Play" по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В национальный прокат биографическая драма выходит 5 апреля 2018 года, в юбилейный год 130-летия Амре Кашаубаева.

Картина рассказывает о яркой, но короткой, таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка - драматического тенора Амре Кашаубаева. В 1925 году музыкант отправился в Париж на Всемирный музыкальный конкурс в рамках Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes. В Париже Амре Кашаубаев как артист делегации СССР произвел фурор и завоевал серебряную медаль. Именно Амре Кашаубаев первым в мире представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент - домбру.

В фильме также рассказывается о дружбе Амре Кашаубаева и известного американского джазового композитора Джорджа Гершвина.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что фильмы об исторических личностях, такие как "Амре", вызовут большой интерес зарубежного зрителя к нашей стране.

"Президент РК в программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" отметил, что первое условие модернизации нового типа - сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. В свете культурной политики, проводимой Республикой Казахстан, киноиндустрии нашей страны отведена важная идеологическая роль в сфере воспитания подрастающего поколения, популяризации культурного наследия, познания истории. В этой связи, сегодня мы с гордостью представляем замечательный фильм об Амре Кашаубаеве, в котором рассказывается о его триумфальной победе в Париже в 1925 году, а также отражены новые факты, которые до этого времени не были известны. Именно Амре первым исполнил традиционные песни на казахском языке на земле Европы. Личность Амре в истории казахского искусства особенна. Подрастающее поколение должно знать его имя. Это очень важный шаг для нас", - сказал он.

Международную съемочную группу возглавил американский режиссер-постановщик Джефф Веспа (Jeff Vespa), оператор - Максим Осадчий ("9 рота", "Сталинград"). Автор сценария Бенжамин А. ван дер Вин (Benjamin A. van der Veen). Главная роль в фильме досталась Санжару Мадиеву, также в фильме сыграли Еркебулан Даиров, популярный британский актер Бен Алдридж (Ben Aldridge), австралийская и американская актриса Эбби Корниш (Abbie Cornish), известная по фильмам "Область тьмы", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и другие.

"Амре был первым казахским певцом, которому аплодировала Европа, а на родине он был несправедливо забыт. Поэтому для меня было важно, чтобы как можно больше людей узнали о его необыкновенном таланте. Мы хотели рассказать нашим современникам уникальную историю Амре Кашаубаева и дать возможность услышать его магический голос, который будет звучать в фильме. Я верю, что казахстанцы испытают чувство гордости, соприкасаясь с самобытным казахским национальным творчеством. Ведь музыкальная культура - это именно такие люди, имена, которые должны навсегда остаться в нашей истории. Даже в мировом кинематографе очень мало картин в жанре музыкальной драмы, поэтому зрителю будет интересно посмотреть отечественный фильм в этом уникальном жанре и совершить историческое путешествие в 30-ые годы прошлого века. Эта картина во многом уникальна и призвана вывести казахстанский кинематограф на новый уровень. Я надеюсь, что зрители оценят его по достоинству", - сказал основатель компании DAR, генеральный продюсер картины Алидар Утемуратов.

Съемки картины проходили в Латвии, Лос-Анджелесе и завершились в селе Ушконыр Алматинской области, Казахстан.

В фильме прозвучат казахские песни из репертуара Амре: "Балкадиша", "Уш дос", "Дударай", "Бес карагер" и другие.

Режиссер фильма Джефф Веспа отметил, что для него важен был не только опыт работы над большим проектом в качестве режиссера-постановщика, но и знакомство с новой для него культурой. "Я открыл для себя большого певца в лице Амре Кашаубаева, о котором ранее не знал, и, конечно, приобрел новых знакомых в сфере кинематографа в вашей стране", - отметил он.

Исполнитель главной роли Санжар Мадиев рассказал о своей работе: "Сыграть на экране такого легендарного человека - это огромная честь. Каждый съемочный день был для меня и всей команде настоящим испытанием. Спасибо всем, кто принимал участие в фильме".

Стоит отметить, что фильм "Амре" стал первым крупным совместным проектом "Казахфильма" в 2018 году. В монтажном периоде сейчас находится другой совместный проект - с КНР - "Композитор", о жизни великого китайского композитора Си Синхая в Советском Союзе, в том числе в эвакуации в Алма-Ате, а также о его дружбе с великим казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым.

В производство запущен также сериал "Любовь. Надежда. Астана", снимаемый совместно с российской компанией "Студия Кино".

В ближайшее время начнется производство еще одного совместного проекта с "1 каналом" - "Эвакуация", о деятельности в Алма-Ате в годы Великой Отечественной войны Центральной объединенной киностудии, созданной на базе алма-атинской студии кинохроники и эвакуированных в Казахстан Мосфильма и Ленфильма.

Просмотров: 5711