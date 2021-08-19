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В Алматинской области сын опекунов издевался над приемным ребенком

18.08.2021 7453
ТАЛДЫКОРГАН. 18 АВГУСТА - В Алматинской области сын опекунов издевался над приемным ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

11 августа текущего года в отдел полиции Саркандского района поступила информация о факте издевательства над малолетним ребенком в одном из частных домов города Сарканда Алматинской области. Данная информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статье 110 УК РК (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев. 

 
Он отметил, что взял на контроль ход расследования данного дела.
 

Досудебным расследованием установлено, что пострадавший 9-летний ребенок вместе со своими братьями 7, 14 лет в 2020 году был взят супругами Ч. под опекунство. В ходе следствия малолетний мальчик показал, что физические страдания ему причинял 17-летний сын опекунов, который по результатам расследования водворен в ИВС", - проинформировал Серик Кудебаев. 

 
Вместе с тем материалы в отношении опекунов были переданы в комиссию по защите прав несовершеннолетних. 17 августа 2021 года состоялось заседание данной комиссии, по решению которой, супруги Ч. лишены опекунства и трое указанных детей определены в Центр адаптации несовершеннолетних.
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. 

 

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