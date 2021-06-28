В Алматинской области засняли редкое животное

ТАЛДЫКОРГАН. 24 ИЮНЯ - В Иссыке сняли на видео редкое животное, находящееся на грани исчезновения в Казахстане. Дикобраз прогуливался по одной из улиц города, что является большой редкостью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева, индийский дикобраз относится к отряду грызунов семейства дикобразовых. В фауне Казахстана единственный вид этого семейства. Встречается на Южном Мангышлаке, в Таласском, Кыргызском и Заилийском Алатау и Каратау, в Чу-Илийских горах. На территории Алматинской области встречается в пределах Заилийского Алатау.

В первой половине XX века был обычен в окрестностях Алматы, и ареал достигал долины реки Тургень. В результате антропогенного фактора был вытеснен со своих исторических территорий. По данным Иле-Алатауского государственного национального природного парка, в пределах Заилийского Алатау и прилегающих к нему территорий оценочная численность индийского дикобраза не превышает 30 голов. Данный вид животных занесен в Красную книгу Казахстана как редкий и исчезающий вид", - добавила представитель Минэкологии.

Она также напомнила, что за незаконное обращение с животным предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в октябре 2020 года в Жамбылской области браконьеры убили индийского дикобраза.

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