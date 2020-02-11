В Алматы 10 студентов КазНУ отчислили за избиение первокурсников

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы 10 студентов факультета филологии КазНУ отчислили за избиение первокурсников, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 30 января текущего года, пишет inAlmaty.kz

10 студентов филологического факультета отчислены за то, что в ночное время, находясь в общежитии, проводили так называемую "профилактику" для студентов первого курса. Они приглашали их в комнату, где избивали. На следующий день дежурная смена, посмотрев камеры видеонаблюдения, выяснила, что факт применения силы имел место быть - студенты выходили, прихрамывая", - сообщил руководитель пресс-службы вуза Даурен Дусебаев.

По его словам, в дальнейшем в медицинском центре вуза провели осмотры и факт избиения подтвердился.

Затем на совете по этике была дана рекомендация на отчисление этих студентов филологического факультета", - проинформировал он.

Отмечается, что кураторы групп после инцидента провели работу со всеми студентами.

У нас существует политика нулевой терпимости к подобным ситуациям. Все это делается исключительно в целях защиты студентов и недопущения подобных происшествий в будущем. Поэтому было принято решение об их отчислении", - резюмировал представитель университета.

Вместе тем, по информации портала, отчисленные студенты пытаются оправдаться, говоря о клевете и давлении на них со стороны университета.

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