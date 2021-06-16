В Алматы из-за полумарафона перекроют ряд автодорог

АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - 20 июня в Алматы состоится полумарафон. Организаторы мероприятия предупреждают жителей города о перекрытии ряда автодорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 июня на время проведения Алматинского полумарафона с 00.00 до 12.30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона", - сообщает организационный комитет мероприятия.

Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби, от Мустафина до Назарбаева, будет перекрыто с 07.00 до 12.00.

Движение по проспекту Аль-Фараби, от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева, будет закрыто с 03.00 до 11.30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Аль-Фараби, от Навои до Розыбакиева, будет закрыто с 06.30 до 08.00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Улица Саина, от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая, будет закрыта с 07.00 до 12.00. Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Сейфуллина, от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая, будет закрыто с 07.00 до 12.30. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Проспект Абая, от улицы Саина до проспекта Сейфуллина, будет перекрыт с 07.20 до 12.30. Северная сторона будет свободна для автотранспорта.

В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина. Обращаемся ваше внимание, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет невозможна", - говорится в сообщении.

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