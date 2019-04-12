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В Алматы изменят схему автобусного маршрута №68

11.04.2019, 13:08 7912
Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с 12 апреля текущего года изменят схему автобусного маршрута №68, передает Kazakhstan Today. 
 

На основании обращений жителей микрорайона "Ремизовка" движение от конечной остановки "Ремизовка" будет продлено до улицы Алматинская, находящаяся в микрорайоне Казахфильм", - сообщили в Управление городской мобильности Алматы. 

 
Теперь автобусы будут курсировать по такому маршруту: "Арайлы - Желтоксан - Центральная - Жулдыз - Утегенова – Байкенова -Ахмадиева - Алматинская". Ежедневный выход на маршруте составляет 4 единицы подвижного состава с интервалом 15 минут. Транспортное обслуживание маршрута ведется перевозчиком ТОО "Алматыэлектротранс".
 
Напомним, что в рамках реализуемой транспортной реформы в городе обновлен автобусный парк до 80%, запущена линия БРТ, услуга каршеринга "Anytime", продолжается строительство 2 новых станций метро, начнется строительство линии ЛРТ. 
 
Кроме того, в городе с 15 апреля начнется средний ремонт дорог, который охватит более 120 улиц протяженностью более 100 километров, а также ремонт стен 5 развязок. Он начнется в ночь с 13 на 14 апреля на развязке, расположенной на пересечении улицы Саина и проспекта Абая. Предположительно, ремонтные работы продлятся до конца мая, после чего будут начаты на улице Саина и улице Жандосова, улице Саина и улице Шаляпина, проспекте Аль-Фараби и проспекте Назарбаева и проспекте Аль-Фараби и проспекте Достык. Планируется, что средний ремонт 5 развязок завершат до конца августа.
 
Также будут построены новые дороги на 456 улицах в 14 микрорайонах города. 
 
С 2016 по 2018 годы в Алматы построено 42 километра новых дорог, проведен капитальный ремонт на 6,6 километра дорог и средний ремонт 539 улиц общей протяженностью 460 километров. 
 

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