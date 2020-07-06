В Алматы ко Дню столицы сдали 40 объектов

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о промежуточных итогах ввода в эксплуатацию жилья, социальных и производственных объектов, передает Kazakhstan Today.

В своем аккаунте в Instagram аким города сообщил, что, несмотря на карантинные меры, удалось сохранить высокие темпы строительства.

Подвели промежуточные итоги по вводимым объектам. Карантин, конечно, внес коррективы в графики, но могу сказать, что ко Дню столицы обеспечен неплохой объем", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Аким подчеркнул, что особое внимание уделяется социальным объектам и жилью в соответствии с поручениями Елбасы и Главы государства по развитию Алматы.

В эти дни в Алматы в эксплуатацию сдаются четыре школы, два детских сада, две музыкальные школы, медицинский центр на 100 посещений и 40 койко-мест. Строители сдают 179 тыс. квадратных метров жилья в шести жилых комплексах - это более 1,5 тыс. квартир. Бизнес реализует ряд коммерческих проектов, запускает новые производства, которые после преодоления пандемии заработают в полную мощь. На этих объектах будет создано 3200 новых рабочих мест.

Хорошая динамика по реализации намеченных планов позволяет нам оптимистично смотреть в будущее. Сегодня мы предпринимаем все меры поддержки, чтобы бизнес смог пережить это непростое время. Уверен, вместе мы сможем научиться жить и работать, соблюдая строгие карантинные меры, не ущемляя интересы экономики города", - заключил глава акимата Алматы.

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