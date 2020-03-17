Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 16 марта в Алматы на карантине находятся 676 человек, передает Kazakhstan Today.

Региональный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщает, что в городе Алматы на 12.00 16 марта 2020 года зарегистрировано 7 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Шестеро пациентов находятся на лечении во взрослой инфекционной больнице. Девочка 2008 года рождения , прибывшая в Алматы с родителями из Германии, сразу с борта воздушного судна была доставлена в отдельный бокс в детской инфекционной больнице. В настоящий момент состояние девочки удовлетворительное. Следует отметить, что борт из 12 человек, включая экипаж, с аэропорта, были изолированы, взяты анализы", - рассказали в штабе.

7 пациентов, у которых зарегистрирован коронавирус, получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия.

Все граждане, контактировавшие с зараженными лицами, помещены на 14-дневный карантин в провизорные стационары.

В целом на сегодня в Алматы на карантине находятся 676 человек.

Акимат города Алматы призывает всех горожан, особенно тех, кто находится на домашнем карантине, отнестись в сложившейся ситуации со всей ответственностью за свое здоровье и здоровье окружающих, быть ответственными и соблюдать санитарно-гигиенические правила. В случае наличия симптомов придерживаться режима самоизоляции. Находящиеся на домашнем карантине должны выдерживать сроки изоляции.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:

- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик. Подойдет обычный спирт, купленный в аптеке. Если на него аллергия, то используйте санитайзер;

- проветривать помещение как можно чаще; ограничить выход в общественные места;

- избегать рукопожатий и другого близкого контакта;

- укреплять иммунитет;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача с поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо носить маску.

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.

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