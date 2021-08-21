В Алматы на месяц перекроют движение по улице Шагабутдинова

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АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - С 21 августа по 20 сентября будет закрыто движение автотранспорта по улице Шагабутдинова - от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Вводимые ограничения необходимы для проведения реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью, сообщает ТОО "Алматинские тепловые сети".

Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме.

Жителей и гостей города просят заранее предусмотреть пути объезда названного участка.

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