В Алматы обокрали машину депутата Смирновой

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В Алматы еще 5 января обокрали машину депутата Ирины Смирновой, однако известно об этом стало лишь спустя три недели, когда возмущенная женщина написала пост в соцсети, передает Kazakhstan Today.

Недавно меня обокрали. В центре Алматы. Разбили боковое стекло машины. Забрали сумку. Правда в ней не было ценностей. Документы я давно держу в маленькой сумочке, которая всегда со мной. Просто было очень не приятно, обидно. Не хотела вызывать полицию, так как не верю, что что-то и кого-то могут найти. Однако, рядом находящиеся люди, порекомендовали вызвать полицию. Полицейские приехали достаточно быстро. И первые слова, которые я услышала от полицейского меня сразили: "Да что вы переживаете? Это было, есть и будет. Воры были всегда. И что вы хотите?". Я опешила от такой уверенности служивого, что преступность нам не побороть. Предложила там же человеку в погонах снять их. Так как они ему не нужны. А нам - простым людям не нужен такой служивый. Не могу назвать его полицейским или старшим лейтенантом. Он служивый, который просто пристроился в полицию. И хотя я написала заявление, а событие произошло уже недели 3 назад, никто ни разу мне не позвонил, не сказал, как идут поиски преступника. Да и зачем ждать. Ведь это было, есть и будет по убеждениям тех, кто должен с преступностью бороться", - написала Смирнова на своей странице в Фейсбуке (Орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. - Прим. агентства).

После бурного обсуждения произошедшего в соцсетях кражу прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

По ее информации, Смирнова обратилась в полицию с заявлением по факту кражи 5 января текущего года. Ее заявление зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Кража".

С целью раскрытия данного преступления и задержания подозреваемого создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. В настоящее время помимо следственных и оперативных мероприятий проводится мониторинг системы видеонаблюдения города, в том числе и места совершения преступления", - проинформировали в пресс-службе ДП.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 27 января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности в Алматы снижен на 35,2%. В том числе краж чужого имущества стало меньше на 46,6%, краж авто - в 6,5 раза, краж из салонов транспортных средств - в 46,3 раза. Также улучшена раскрываемость всех видов преступлений.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данной кражи чужого имущества. А по высказыванию сотрудника полиции, прибывшего на место преступления, уже назначено служебное расследование, по результатам которого в отношении него будут приняты меры дисциплинарного воздействия", - отметил начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.









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