В Алматы прошел вечер встречи с военно-патриотическим отрядом "Контингент"

Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Вечер встречи с военно-патриотическим отрядом "Контингент" состоялся 10 мая 2019 года в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы. Его участниками стали представители общественных организаций, волонтёры, воспитанники военно-патриотических клубов, передает Kazakhstan Today.

Руководитель "Контингента" Андрей Бокарёв рассказал об истории создания военно-патриотического клуба, возникшего в далёком 1983 году как кружок юных десантников во Дворце школьников столицы Казахской ССР. Прекратив свою работу в 2000-х годах, он был воссоздан участниками боевых действий в Афганистане в 2008 году. Девизом клуба стали слова: "Себе - честь, Родине - слава", сообщили организаторы.

За время работы "Контингента" через него прошло более тысячи детей, многие из которых связали свою взрослую жизнь с армией, став офицерами. Воспитанники клуба тесно взаимодействуют с Союзом десантников Республики Казахстан, ежегодно принимают участие в первенстве по рукопашному бою в Москве. Ребята вместе со своими наставниками изучают историю, помогают ветеранам, проводят уроки мужества в школах.

В Генеральном консульстве России состоялась премьера программы, которую юные десантники посвятили Дню Победы . В ней рассказывалось о самых трагических и решающих эпизодах Великой Отечественной войны. На русском и казахском языках звучали стихи и проза современных авторов, посвящённые фронтовым будням, героической борьбе партизан и подпольщиков, трудовому подвигу в тылу. Зрители с большим волнением окунулись в атмосферу тех грозовых лет.

В заключение вечера с музыкальным приветствием выступили воспитанники военно-патриотического клуба "Орлёнок", которые исполнили песни, посвящённые героизму солдат Великой Отечественной войны и Бессмертному полку.

Всем юным участникам программы заместителем руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан были вручены тульские пряники и пригласительные билеты на спектакль "Калейдоскоп", который состоится в Государственном академическом русском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова в День защиты детей.

Вечер состоялся в рамках программы представительства Россотрудничества в Республике Казахстан " Кольцо Памяти ".

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