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В Алматы рухнул ветхий дом на два хозяина

25.09.2019, 09:38 8209
Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Ветхий дом рухнул в Жетысуском районе Алматы. Половина частного жилого дома принадлежала многодетной семье. Они успели покинуть помещение за несколько минут до разрушения несущей стены. Инцидент якобы произошёл из-за соседа, который начал ремонт и нарушил технику безопасности, передает Kazakhstan Today.
 
Частично рухнувший дом давно делят два хозяина. Часть жилого строения, возведённого ещё в 60-е годы, по документам принадлежит Елене Горбатиковой. В советское время женщина была единственным владельцем жилого строения, но в 1996 году продала полдома семье Молдасановых. Однако сделка прошла без должного оформления, а спустя годы хозяйка решила снести часть постройки, несмотря на возражение соседей. С этого всё и началось, сообщил телеканал "Алматы".
 

Мы говорили, что нельзя пока ничего сносить и вообще что-то трогать. У нас нет денег на стройку нового дома. Но они начали там что-то рыть и сверлить. Вот в итоге всё грохнуло. Прямо возле этой стены стоял наш диван, на котором сидели мои дети!" - говорит Алтынкуль Молдасан.

 
Законная владелица недвижимости считает, что не несёт никакой ответственности за произошедшее. Поэтому и ущерб возмещать не собирается.
 

Но я не виновата. Она говорит, что я должна материальный ущерб возместить, это общая стенка понимаете?" - комментирует Елена Горбатикова.

 
Многодетная семья Молдасановых сейчас временно живёт у родственников в Алматинской области. Но будет вынуждена арендовать квартиру в Алматы, так как дети ходят в городскую школу. В жилой конфликт местная администрация напрямую вмешиваться не стала, представители акимата предоставили технику для уборки строительного мусора и пообещали посодействовать в оформлении правоустанавливающих документов.
 

Как только получили сообщение об обвале стены, акиматом Жетысуского района была направлена бригада, чтобы оказать содействие в сборе строительного мусора. Вместе с этим установили собственника этого участка. У них, к сожалению, была большая проблема по завершению сделки на право приобретения этого имущества с 1997 года. Сделка была не завершена. В качестве правоустанавливающих документов у семьи была только расписка. Сегодня уже достигнута договоренность по завершению сделки", - сообщил Алишер Сатыбалдиев, заместитель акима Жетысуского района Алматы.

 
Всего в Жетысуском районе около 20 тыс. частных жилых строений. Сколько из них находятся в аварийном состоянии - неизвестно. В местной администрации такой учёт не ведут, мониторинг проводят лишь по многоэтажным ветхим домам. Если постройка частная, то и ответственность за неё несут персонально владельцы.
 
Семья Молдасановых между тем теперь просит всех неравнодушных помочь в решении жилищной проблемы.
 
Напомним, в апреле в Уральске обвалился балкон дома с жильцами. А в Нур-Султане в результате взрыва газового баллона обрушилось потолочное перекрытие между первым и вторым этажами двухэтажного здания. Под завалами здания спасатели обнаружили тело женщины. 
 

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