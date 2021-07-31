В Алматы ряд зданий отключат от горячего водоснабжения на 5 дней

АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - В Медеуском районе жителей нескольких улиц отключат на пять дней от горячего водоснабжения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Горячая вода не будет поступать с 9 по 13 августа в здания, расположенные на территории Медеуского района, в квадрате улиц Гурилева - Уштобинская - Татибекова - Блока, сообщили в компании "Алматинские тепловые сети".

Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ в котельной.

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