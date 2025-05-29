В Алматы состоялся запуск международного цифрового проекта People's Daily
Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось торжественное открытие цифровых информационных экранов People’s Daily Digital Bulletin Board.
Мероприятие прошло под девизом "Resonate on Screen, Advance Hand in Hand" и стало ключевым этапом подготовки к China-Central Asia Media Cooperation Forum, запланированному на 29-31 мая 2025 года.
Церемонию открыла председатель и генеральный директор People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. У Цимин, которая представила повестку мероприятия и поприветствовала гостей. В программе были:
- официальное открытие цифрового экрана;
- выступления приглашенных делегатов;
- запуск казахоязычной версии анимационного цикла "Истории, рассказанные Си Цзиньпином";
- знакомство с интерактивным интерфейсом экрана;
- экскурсия по кампусу Северо-Западного политехнического университета;
- фотосессия и фуршет.
О проекте People's Daily Digital Bulletin Board
Инициатива цифровых экранов была запущена в 2009 году компанией People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. - медиаподразделением официальной газеты Китая. Компания занимается цифровым распространением новостей, мультимедийной интеграцией и развитием решений в области интернета вещей.
Экран представляет собой мультимедийный терминал, транслирующий новостной, культурный и образовательный контент на нескольких языках. В Алматы экран адаптирован под местную аудиторию и работает на казахском, китайском и английском языках.
География проекта
По состоянию на май 2025 года экраны People’s Daily Digital Bulletin Board представлены в ряде стран:
- Казахстан: Астана (центр подачи виз Китая, июнь 2024), Алматы (КазНУ, май 2025);
- Китай: Пекин (саммит форума "Пояс и путь", октябрь 2023; форум "Китай - Африка", сентябрь 2024), Чэнду (форум медиасотрудничества, август 2024);
- Сербия: Белград (Китайский культурный центр, 2024);
- Таиланд: Бангкок (Международная книжная ярмарка, 2023; Институт Конфуция Чулалонгкорнского университета);
- Индонезия: Джакарта (Международная книжная ярмарка, сентябрь 2024; постоянная инсталляция в представительстве CCPIT);
- Новая Зеландия: Веллингтон (генконсульство КНР в Крайстчерче, 2024).
На международных форумах экраны используются в качестве информационно-культурных платформ, позволяющих делегатам и посетителям получать доступ к мультимедийному контенту, адаптированному к тематике мероприятий.
Культурное значение и контент
Цифровые экраны не ограничиваются новостной трансляцией. В рамках проекта в Алматы была представлена анимационная серия Stories Shared by Xi Jinping, переведенная на казахский язык. В ней рассказываются реальные истории, связанные с культурой, дипломатией и гуманитарным сотрудничеством.
Среди представленных эпизодов - сюжеты о Сянь Синхае и Бахытжане Байкадамове, чья дружба во времена Второй мировой войны стала символом казахско-китайского взаимопонимания. Также упоминается герой "Панда Руслан" - еще один персонаж, связанный с Казахстаном.
По словам заместителя главного редактора People's Daily Фан Цзяншаня, Казахстан стал важной площадкой для инициативы "Пояс и путь", начиная с момента ее озвучивания в Астане в 2013 году. Он подчеркнул теплые воспоминания о совместной истории и высокую роль Алматы как культурного центра.
В официальном буклете приводится цитата президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласно которой: "Friendship between China and Kazakhstan is a shared treasure more precious than gold."