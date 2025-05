В Алматы состоялся запуск международного цифрового проекта People's Daily  

Церемонию открыла председатель и генеральный директор People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. У Цимин

Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось торжественное открытие цифровых информационных экранов People’s Daily Digital Bulletin Board.





Мероприятие прошло под девизом "Resonate on Screen, Advance Hand in Hand" и стало ключевым этапом подготовки к China-Central Asia Media Cooperation Forum, запланированному на 29-31 мая 2025 года.









Церемонию открыла председатель и генеральный директор People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. У Цимин, которая представила повестку мероприятия и поприветствовала гостей. В программе были:





официальное открытие цифрового экрана;

выступления приглашенных делегатов;

запуск казахоязычной версии анимационного цикла "Истории, рассказанные Си Цзиньпином";

знакомство с интерактивным интерфейсом экрана;

экскурсия по кампусу Северо-Западного политехнического университета;

фотосессия и фуршет.









О проекте People's Daily Digital Bulletin Board





Инициатива цифровых экранов была запущена в 2009 году компанией People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. - медиаподразделением официальной газеты Китая. Компания занимается цифровым распространением новостей, мультимедийной интеграцией и развитием решений в области интернета вещей.





Экран представляет собой мультимедийный терминал, транслирующий новостной, культурный и образовательный контент на нескольких языках. В Алматы экран адаптирован под местную аудиторию и работает на казахском, китайском и английском языках.





География проекта





По состоянию на май 2025 года экраны People’s Daily Digital Bulletin Board представлены в ряде стран:





Казахстан: Астана (центр подачи виз Китая, июнь 2024), Алматы (КазНУ, май 2025);

Китай: Пекин (саммит форума "Пояс и путь", октябрь 2023; форум "Китай - Африка", сентябрь 2024), Чэнду (форум медиасотрудничества, август 2024);

Сербия: Белград (Китайский культурный центр, 2024);

Таиланд: Бангкок (Международная книжная ярмарка, 2023; Институт Конфуция Чулалонгкорнского университета);

Индонезия: Джакарта (Международная книжная ярмарка, сентябрь 2024; постоянная инсталляция в представительстве CCPIT);

Новая Зеландия: Веллингтон (генконсульство КНР в Крайстчерче, 2024).





На международных форумах экраны используются в качестве информационно-культурных платформ, позволяющих делегатам и посетителям получать доступ к мультимедийному контенту, адаптированному к тематике мероприятий.









Культурное значение и контент





Цифровые экраны не ограничиваются новостной трансляцией. В рамках проекта в Алматы была представлена анимационная серия Stories Shared by Xi Jinping, переведенная на казахский язык. В ней рассказываются реальные истории, связанные с культурой, дипломатией и гуманитарным сотрудничеством.





Среди представленных эпизодов - сюжеты о Сянь Синхае и Бахытжане Байкадамове, чья дружба во времена Второй мировой войны стала символом казахско-китайского взаимопонимания. Также упоминается герой "Панда Руслан" - еще один персонаж, связанный с Казахстаном.









По словам заместителя главного редактора People's Daily Фан Цзяншаня, Казахстан стал важной площадкой для инициативы "Пояс и путь", начиная с момента ее озвучивания в Астане в 2013 году. Он подчеркнул теплые воспоминания о совместной истории и высокую роль Алматы как культурного центра.





В официальном буклете приводится цитата президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласно которой: "Friendship between China and Kazakhstan is a shared treasure more precious than gold."