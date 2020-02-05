В Алматы усилена работа медицинских организаций в детсадах

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы усилена работа медицинских организаций в детских дошкольных учреждениях, сообщила в ходе брифинга в пресс-центре Алматы руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, ситуация по предупреждению распространения коронавируса в мегаполисе находится под контролем. По данным Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, на сегодняшний день количество прибывших лиц в Алматы из стран распространения коронавируса составило 6322 человек. По словам Айзат Молдагасимовой, прибывающие находятся под наблюдением.

"Всего с начала эпидемиологического неблагополучия в инфекционные стационары было госпитализировано для наблюдения 20 пациентов, на сегодняшний день выписано из стационаров 9 пациентов - трое взрослых, пятеро детей и 1 контактный родитель, - сообщила главный санврач Алматы, подчеркнув, что были обнаружены ОРВИ, грипп. - Случаев коронавируса в Алматы не зарегистрировано".

Вместе с тем в рамках реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий в Алматы усилена работа медицинских организаций, в том числе в детских дошкольных учреждениях.

Мы ежедневно проводим рейдовые проверки в дневных стационарах, поликлиниках, торговых центрах. Мы проверили 70% школ на наличие медицинских кабинетов, оснащенности и так далее", - сообщила А. Молдагасимова.

Это делается в период обострения заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе проверяются работы фильтров.

В ходе брифинга А. Молдагасимова рассказала, что реализуются меры постоянного наблюдения за гражданами, которые прибыли из зоны риска, и гражданами КНР, работающими на территории Алматы.

На 72 объектах города Алматы работают 182 гражданина КНР. Из них 55 граждан уехали обратно в Китай. 5 человек выбыли из Алматы. Все остальные 122 человека полностью обследованы, жалоб не предъявляют", - сказала она.

Главный санврач города рассказала, что с 3 февраля обследование проводится на специальных тест-системах. Тестирование рекомендовано в случае наличия симптомов или подозрений на коронавирусную инфекцию. Результаты становятся известны в течение 2 часов, при этом для дополнительной проверки направляются в Центральную референс-лаборатории, где выдаются заключительные результаты.

На сегодняшний день на территории города расположено 77 медицинских организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе 38 стационаров и 39 поликлиник, из них 59 медицинских организаций находятся на санитарно-эпидемиологическом аудите, включая 28 стационаров и 31 поликлинику.

Тестовые системы у нас находятся на базе Центральной референс-лаборатории города Алматы. При подозрении у любого лица с проявлениями катаральных явлений берутся мазки из зева и направляются в центр экспертизы; там их проверяют на наличие вирусных инфекций, включая штаммы гриппа. В случае поступления на базу инфекционного стационара точно так же берутся мазки из зева, которые направляются в ЦРЛ, где опять-таки обследуют на все виды инфекции", - разъяснила Айзат Молдагасимова.

Кроме того, продолжается работа по мониторингу аптек города на наличие и стоимость медицинских масок. По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, по состоянию на 4 февраля, в 87 аптеках мегаполиса в наличии имеются 306 тыс. медицинских масок.

В целом, по словам А. Молдагасимовой, ситуация в городе Алматы находится под контролем. Однако, в целях профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса, рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и избегать места массовых скоплений людей.

Ранее в Алматы решением акима города Бахытжана Сагинтаева создан Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова.

Штаб работает под общей координацией министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, главного санитарного врача Казахстана Жандарбека Бекшина.

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