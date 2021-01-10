Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - В Алматы временно изменили маршруты некоторых автобусов, передает Kazakhstan Today.

В связи проводимыми аварийно-восстановительными работами кабельной канализации на светофорном объекте на пересечении проспекта Райымбека – улицы Пушкина движение общественного транспорта по проспекту Райымбека в восточном направлении в период с 9 по 11 января 2021 года будет временно перекрыто. Временный объезд общественного транспорта, а именно маршрутов №№ 4, 7, 11, 23, 50, 54, 59, 69, 78, 117, 141 будет организован через тоннель по проспекту Райымбека, остановка для посадки и высадки пассажиров будет временно осуществляться на пересечении с улицей Жангельдина", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Работа пригородных маршрутов №№ 203, 207, 204, 221, 208, 220, 222, 224, 228 будет осуществляться по схеме улица Жангельдина - Макатаева - Зеленый базар и обратно.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просим корректировать маршрут заранее", - сообщили в ведомстве.

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