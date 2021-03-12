В аптеках Алматы имеются аналоги самых востребованных препаратов

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Председатель правления Almaty Finance Тимур Хаиров прокомментировал информацию об исчезновении наиболее востребованных медикаментов из аптек Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации Хаирова, сегодня во всех аптеках города можно приобрести заменители медикаментов, об исчезновении которых заявили алматинцы.

Так, в списке лекарственных средств имеется 8 наименований препаратов по сердечно-сосудистым заболеваниям, таких как "Аспирин", "Кардиомагнил", "Тромбо АСС". Отмечается, что данные препараты были закуплены до конца 2020 года по старым ценам.

На складах стабфонда есть 92 тысяч упаковок "Кардиомагнила". Также имеются лекарства того же международного непатентованного наименования, которые выпускаются и продаются в аптеках Алматы. На сегодня можно приобрести заменители, которые имеют тот же самый эффект", - заверил спикер.

Глава Almaty Finance утверждает, что обеспеченность аптек медицинскими масками составляет 100%.

"На сегодня есть 6 отечественных компаний, где мощность производства составляет 1 млн масок в день. Более того, есть 15 поставщиков, которые выпускают более 26 млн масок", - проинформировал он.

Спикер добавил, что повышенного спроса на лекарства, а также медицинские маски в Алматы не наблюдается. Ситуация стабильна.





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