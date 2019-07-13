В Арыси чиновник причинил государству ущерб в размере 22 млн тенге

Арысь. 12 июля. Kazakhstan Today - Руководителя ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений" города Арыси Е. Айтбенбетова приговорили к четырем годам ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.
По информации Антикоррупционной службы РК, чиновник причинил государству ущерб в размере 22 млн тенге.
Средства были выделены на восстановление границ земельных участков и подготовку проекта границ административно-территориальных единиц города Арыси. Ущерб причинен путем принятия фактически не выполненных работ, уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, руководитель коммунального госучреждения в СКО оштрафован на 6 млн 750 тыс. тенге за коррупцию, а в Алматинской области депутат маслихата вместе с сыном дал взятку главе управления сельского хозяйства.
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