В Арыси чиновник причинил государству ущерб в размере 22 млн тенге

Арысь. 12 июля. Kazakhstan Today - Руководителя ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений" города Арыси Е. Айтбенбетова приговорили к четырем годам ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.

По информации Антикоррупционной службы РК, чиновник причинил государству ущерб в размере 22 млн тенге.

Средства были выделены на восстановление границ земельных участков и подготовку проекта границ административно-территориальных единиц города Арыси. Ущерб причинен путем принятия фактически не выполненных работ, уточнили в ведомстве.





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